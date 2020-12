Nem vették észre a plázában, mekkora hiba rejlik a karácsonyi díszletben

Ezt benézték.

Akárcsak mindegyik másikat, egy amerikai plázát is rendes feldíszítettek karácsonyra. Mindenhol karácsonyfák és hangszereken játszó állatok. Meg számos kocka, rajtuk betűkkel. Az olvasni tanuló gyerekek játékának sokszorosára felnagyított verziója.

És éppen ez okozta a gondot.

A kockákból nemcsak az állatok lába alatt volt, hanem színes oszlopokon is. Így állt egymás mellett öt oszlop, amelyikre azt akarták kiírni, hogy Santa, vagyis Mikulás, de ehelyett azt lehetett kibetűzni, hogy satan. Persze erről azonnal fel is került az internetre egy kép, most éppen a Redditre.

Hogy egyébként tényleg egy hibáról van szó, vagy szándékos cselekedetről, arról nem szól a fáma, a reddites kommentelők azonban mulatságosnak találták. Az egyik felhasználónak például eszébe jutott egy autón látott matrica, amelyen az volt olvasható, hogy a diszlexiás sátánisták a Santát vagyis a mikulást imádják.