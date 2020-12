Látni kell, ahogy a Fővárosi Állatkert lakói kibontják a Mikulás-csomagokat

Az állatkerti Mikulás már most elhozta az állatoknak az Állatkerti Alapítvány ajándékait. Mindenki az ízlésének megfelelő finomságokat kapott, sőt az ajándékok között több játék is akadt. De sok állat magával a csomagolással is jót játszott, olvasható a Fővárosi Állatkert honlapján.

Legújabb kisfilmjükben azt mutatják be, hogyan vitt ajándékot az állatkerti Mikulás a kertben lakó állatoknak. A színes dobozokba csomagolt ajándékokat, amelyek között a különféle állatok ízlésének megfelelő finom falatok (zöldségek, gyümölcsök, hús, hal, sőt speciális mézeskalács) és vadonatúj, kifejezetten az állatok számára készült játékok is akadtak, a Mikulás lovaskocsival szállította ki az egyes állatházakhoz, az állatok kifutóihoz.

A kocsit Lankás, a hucul lovacska húzta, akinek a Mikulás extra adag sárgarépával köszönte meg a segítséget.

A kisfilmen látni, mit szóltak a meglepetéshez a gyűrűsfarkú makik, a kaffer szarvasvarjak, az oroszlánok, a barnamedve, a tapírok és a vízidisznók, az elefántok, az orangutánok, és Taiko, a nemrégiben érkezett új jegesmedve.