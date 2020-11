Elbűvölő ajándékot ad a világnak a karácsony királynője

Szerencsésnek érzi magát, hogy átélhette ezt a pillanatot.

25 éve született meg Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You című dala, mely azóta is a karácsonyi ünnepkör legnépszerűbb slágere, és a Spotify idei top 25-ös listáját is vezeti.

Ennek apropóján a zenei világ díváját sokan nem érdemtelenül említik a karácsony királynőjeként, ő pedig ezt igyekszik is meghálálni, írja az Entertainment Weekly.

Karácsonyi toplista Íme minden idők legjobb 25 karácsonyi dala Mariah Careyt egyszerűen nem lehet letaszítani a trónról.

November 27-én mutatták be Mariah Carey idei varázslatos karácsonyi különlegességének előzetesét, a „Mariah Carey’s Magical Christmas”-t, melynek premierje december 4-én lesz az Apple TV-ben, majd december 11-én már látható lesz más streaming platformokon.

Az animációkkal, táncos jelenetekkel és Carey karácsonyi dalaival „fűszerezett” klip alaptörténete, hogy a Mikulás úgy gondolta: csak Mariah hozhat vidámságot a karácsonyba, ő hozhat igazán ünnepi hangulatot az embereknek.

A popdíva pedig nem tétlenkedett, sztárok sokaságát hívta meg a forgatásra, így a klipben látható többek között Ariana Grande, Dan Levy, Jennifer Hudson, Tiffany Haddish, Billy Eichner, Snoop Dogg, sőt az énekesnő ikergyermekei is.

Íme a klip hivatalos előzetese

Mint mondta, nem csupán az olyan hírességnek jár az ünnep, mint ő. A karácsony mindenkié, az ünnep mindenkinek szól, ezért is gondolt egy mágikus hangulatú klip elkészítésére.

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy átélhettem ezt a pillanatot, és ezzel talán hozzájárulhatok, hogy az ünnepek idején jóság és szeretet költözzön az emberek lelkébe

– nyilatkozta Carey.