Az Irma elfújta az óceánt, helyiek mentették a lamantinokat

Az óceán visszahúzódása után a helyiek egy része gyalog indult el feltérképezni az öböl fenekét. Bár az akció igen veszélyes volt, hiszen a víz bármikor visszatérhetett, a partra sodródott állatok örülhettek az emberek érkezésének.

A floridaiaknak ugyanis több bajba jutott lamantint is sikerült megmenteniük.

Manatees stranded in Sarasota. #Irma storm surge sucked the water away. Man who took these gave us permission to use.,So Sad @ActionNewsJax pic.twitter.com/8JaMj58qxH

— Paige Kelton (@PaigeANjax) September 10, 2017