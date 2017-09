Gyermekek millióit mentik meg a védőoltások a fejlődő országokban

A 2000-ben létrehozott Gavi program egy nemzetközi vakcinaszövetség, amely olyan országok gyermekeinek biztosít oltást, ahol az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem kevesebb, mint 1000 dollár. Korábban már több kutatás is foglalkozott a kérdéssel, hogy a kezdeményezés miként befolyásolja majd az érintett államok egészségügyét, az új, a Bulletin of the World Health Organization folyóiratban megjelent tanulmány azonban azt is bemutatja, hogy a projekt milyen hatással lesz az adott országok gazdaságára és társadalmára.

Sachiko Ozawa, a vizsgálat vezetője szerint a korábbi becslésekkel ellentétben, melyek csak az egészségügyi megtakarításokkal számoltak, kutatásuk a szélesebb gazdaságot és társadalmat veszi alapul.

Mint kiderült, a program elképesztő gazdasági előnnyel fog járni. A szakértők szerint mire a projekt 2020-ban véget ér, az érintett államok 350 milliárd amerikai dollárt spórolnak majd meg az egészségügyben.

Az egész gazdaságban azonban a 73 ország összesen 820 milliárd dollárt fog megtakarítani.

Ennek hátterében nem csak az áll, hogy a vakcinák segítségével csökkenteni lehet a betegségek kezelésének költségeit. Azok, akik megkapták az oltásokat, átlagosan egészségesebbek és így tovább tudnak dolgozni, hozzájárulva a gazdaság fejlődéséhez.

Az oltást általában az egyik legköltséghatékonyabb beavatkozásnak tekintik a közegészségügyben

– mondta Ozawa. A szakértő hozzátette, a döntéshozóknak értékelniük kell a potenciális gazdasági hasznokat, melyek a vakcinahasználat bevezetésével és fenntartásával járnak.

Az ENSZ programja természetesen elsősorban nem a pénzről szól. A számítások alapján a projekt 2020-ig 20 millió gyermek életét fogja megmenteni, emellett további 500 millió megbetegedést és 9 millió hosszú távú rendellenességet lehet majd elkerülni a segítségével.

(IFLScience)