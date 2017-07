Genetikai vizsgálat oldotta meg a Biblia egyik nagy rejtélyét

Több ezer évvel ezelőtt a mai Izrael, Palesztina, Libanon, Szíria és Jordánia területén élt egy vegyes etnikai összetételű nép, a Bibliában is feltűnő kánaániták. A csoport meghatározó civilizációt hozott létre a Közel-Keleten: saját ábécét dolgoztak ki és számtalan települést építettek. De hogy pontosan kik is voltak, és végül mi is történt velük, az régóta vitatott kérdés.

Kutatók egy csoportja a közelmúltban sikeresen szekvenált ősi kánaánita genomokat. A szakértők a mai Libanon lakóinak genetikáját is elemezte. Az eredmények azt bizonyítják, hogy a rejtélyes népcsoport nem tűnt el, mint ahogy azt a Biblia állítja, hanem leszármazottaik máig fennmaradtak, és a mai Libanon területén élnek. Arra jutottunk, hogy a kánaánita nép az újkőkor alatt mezőgazdasági falvakban letelepedett helyiek és a régióba nagyjából 5000 éve megérkező keleti vándorlók egyvelege volt – mondta Marc Haber, a Wellcome Trust Sanger Institute kutatója. A szakértő hozzátette, a mai libanoniak a kánaániták egyenesági leszármazottai lehetnek, igaz, genetikájuk részben eurázsiai eredetre is utal, ami a távoli populációk – például az asszírok, a perzsák vagy a makedónok – hódításával magyarázható. A Mark Haber és Chris Tyler-Smith által vezetett kutatócsapat öt kánaánita személy teljes genomját szekvenálta. A mintákat azon 4000 éves maradványokból nyerték ki, melyek a mai Libanon területén található Szidónnál kerültek elő. A szakértők 99 mai libanoni genetikai összetételét is elemezték, így tudták értékelni az egykori népcsoport és a modern populáció kapcsolatát. A kutatóknak azt is sikerült megállapítania, hogy a kánaániták 3800-2200 évvel ezelőtt vegyültek el az eurázsiai népekkel, abban a korszakban, amikor számtalan külső hódító érkezett a területre. A keveredés ellenére a libanoniak genetikai összetételében dominál a kánaánita csoportok hatása, ami arra utal, hogy a régióban legalább a bronzkor óta lényeges a genetikai folytonosság. Ez a megállapítás a korábbi régészeti bizonyítékokkal is összhangban van. Tyler-Smith szerint a térség utóbbi évezredeinek rendkívül összetett történetének fényében igen meglepő, hogy a mai libanoniak genetikai származása több mint 90 százalékban a kánaánitákra utal. Az eredmények is alátámasztják, hogy a genetikai vizsgálatok sokat segíthetnek a kevés forrásból tanulmányozható népek történetének megértésében. A kutatócsapat most azt tervezi, hogy alaposabban is feltérképezi Libanon korábbi és későbbi genetikai múltját, illetve az ország és a környező területek genetikai kapcsolatát. Az utóbbi időkben nem ez volt az egyetlen vizsgálat, melynek célja egy bibliai népcsoport történetének megértése volt. Tavaly régészek egy csoportja a filiszteusokról tudott meg új részleteket egy izraeli feltárás során. (EurekAlert!)

