A Facebook megakadályozta, hogy posztokat törölhessenek a felhasználók

Kellemetlen pletyka kapott szárnyra egy szűk körben végzett teszt miatt, melynek során néhány felhasználónál egyszerűen eltűnt a Törlés gomb.

A héten több Facebook-felhasználó is arra lett figyelmes, hogy valamilyen okból kifolyólag nem tudták törölni már közzétett posztjaikat falukról asztali gépen keresztül, mivel a poszt sarkából kattintásra lenyíló menüből eltűnt a Törlés/Delete opció. A pletykák hamar szárnyra is kaptak arról, hogy a közösségi óriás végérvényesen megszünteti a funkciót, de mint kiderült, nem erről van szó – ugyan a hírnek van némi alapja.

It’s not just you…!

…Facebook seems to have removed the “Delete post’ option WTF? pic.twitter.com/z83clEAIxX — Matt Navarra (@MattNavarra) November 17, 2017

Egy teszt során valóban eltűnt a szóban forgó gomb a szűk tesztelői körbe esett fiókoknál annak érdekében, hogy próbáljanak egy újfajta elhelyezést.

A bejegyzéseket csak a kevésbé szem előtt lévő Tevékenységnapló alatt tudták eltávolítani,amennyiben visszakeresték a közzétételi akciót.

Ahogy a Gizmodo is rámutat, a Facebooknak is érdeke, hogy felhasználói számára minél kevésbé legyen egyszerű a posztok eltávolítása, hiszen a posztokat veszik alapul a hirdetési algoritmusok és az Ezen a napon funkció is, a Venturebeat szerint pedig az is közrejátszhat, hogy a cég a mobilapp használatára próbálja ösztönözni az embereket, ahol ezt a tesztet nem alkalmazták.