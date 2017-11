Ingyenes a multi PlayStation 4-en

A Sony bejelentette a PlayStation Plus Open Multiplayer Eventet, aminek keretében minden játékos ingyenesen multizhat a PlayStation 4 konzolon, még azok a felhasználók is, akik nem rendelkeznek aktív PlayStation Plus tagsággal.

A PC-vel szemben a jelenleg kapható Xbox- és PlayStation-konzolok legnagyobb hátránya, hogy csak akkor tudjuk kihasználni a videojátékok online multiplayer lehetőségét, ha előfizetünk az Xbox Live vagy a PlayStation Plus szolgáltatásokra. Ezen enyhít most egy kicsit a Sony, hiszen november 15-én 11 órától november 20-án 11 óráig a felhasználóknak regisztráció vagy bankkártya adataik megadása nélkül csatlakozhatnak az online játékokhoz, így kipróbálhatják például a frissen megjelent Call of Duty WWII, a FIFA 18, a Destiny 2 vagy éppen a Gran Turismo Sport multiplayer módját is. Nem hiába vártunk a II. világháborús Call of Dutyra Visszatértünk a múltba, és ha nem is tökéletes, azért az új rész nem okoz csalódást. PlayStation Plus Open Multiplayer Event viszont csak a multira vonatkozik, a PlayStation Plus további szolgáltatásait (ingyenes letölthető játékok, extra kedvezmények, metés a felhőbe stb.) továbbra is csak az aktív előfizetéssel rendelkező felhasználók tudják majd igénybe venni.

