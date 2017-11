Már Magyarországon is kapható a Hololens

Magyar cégekkel is példálózott a Microsoft vezére

Magyarországon is hivatalosan elérhetővé válik a Hololens – jelentette be a Microsoft a Future Decoded eseményen. Mint közölték, a kevert valóságos sisak az eddigi tíz ország után további 29 új országban lesz kapható.

2016-os megjelenése óta fokozatosan vezetik be egyre több országban, az elsősorban üzlet felhasználóknak szánt eszköz segíti a kommunikációt, közös munkát vagy éppen az oktatást.

A sisak fejlesztői, és kereskedelmi forgalomba kerülő változatát a neten a Microsoft Store-on keresztül lehet megvásárolni. A Development Edition 3000 dollár, ez áfával egymillió forintos árat jelenthet nálunk, míg a a Commercial Suite 5000 dollárba kerül, ez már akár 1,7 millió forint is lehet nálunk.

A kevert valóság segítségével olyan lehetőségeket nyitunk meg ügyfeleink előtt, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak, és amellyel minden eddiginél gyorsabban, biztonságosabban és hatékonyabban végezhetik munkájukat

– mondta Lorraine Bardeen, a Microsoft HoloLensért felelős vezetője.

Mit tud?

A Hololens egy kevert valóságos eszköz: egy virtuális sisak és egy kiterjesztett valóságos szemüveg keveréke, amelyen keresztül láthatjuk környezetünket, de digitális objektumokat is kivetíthetünk oda – legyen az egy Mars-béli táj, egy Minecraft építmény vagy épp a konyha falán megjelenő receptek. A tárgyak lehetnek háromdimenziósak is, a sisakkal a fejünkön körbe is tudjuk járni őket.

A Microsoft ehhez egy újfajta holografikus processzort (HPU) fejlesztett, ez felelős a gesztusok, hangok felismeréséért és a térérzékelésért. A gyártói oldal szerint a lapka képes a szenzorokról érkező hatalmas mennyiségű adatot másodpercek alatt feldolgozni. A gesztusok mellett valós időben kielemzi hogy épp merre néz viselője, vagy hogy hol tartózkodik.

A Future Decoded rendezvényen hangsúlyozták, az eszköz megfelelt a legfőbb környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak, így átment a védőszemüvegekre vonatkozó teszteken, megkapta az IP50-es szabványt, és kapható lesz hozzá speciális kiegészítő, amivel akár egy építkezésen is hordható lesz.