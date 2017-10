Harminc ezer forintos kínai okosóra egy telefon tudásával

Az előző NO.1 S9 okosóra teszt után most kipróbáltunk egy ennél drágább darabot. Nem tudtam, mire számítsak a Zeblaze Thor esetében, vajon mit tudnak belepréselni egy ilyen kis szerkezetbe. Azt kell hogy mondjam, mindent. Ha eltekintünk a kijelző méretétől, akkor igazából egy okostelefont kapunk, amit a karunkon tudunk hordani, mindezt körülbelül 30 ezer forintért szerezhetjük be.

Egy igazi árbajnok okosóra Kínából Annyiba kerül, mint egy budapesti havi bérlet ára, ez esetben viszont minőségi terméket kapunk a pénzükért cserébe.

A bőrhatású, keményfedeles dobozban az órán kívül találunk egy mágneses töltőt, egy angol nyelvű használati utasítást, egy csavarhúzót, amivel az óra hátulján tudjuk levenni a fedelet, hogy a SIM-kártyát behelyezzük.

Jogosan merülhet fel a kérdés, mire is jó egy okosóra? Hát erre:

A játék igazából jól mutatja, hogy nagyjából bármire használható egy androidos okosóra, amire egy okostelefon is. Rendes Android 5.1 fut rajta, persze a kezelőfelület át van alakítva, hogy a kicsi kör alakú kijelzőn is jól lehessen használni.

Kapunk Google Play áruházat, ahonnan letölthetünk bármilyen alkalmazást, aminek nincs túl nagy teljesítmény igénye.

Az óra rendelkezik pulzusmérővel és lépésszámlálóval is, de ez ebben az árkategóriában megszokott.

Van a telefonunkra is app, ami segít összekötni a mobilt az órával, így az értesítéseket is tudja kezelni. Ezen kívül viszont mindent magán az okosórán tudunk csinálni, hiszen a nano SIM-mel önálló eszközként tud működni.

Ahogy bekapcsoljuk a wifit, tudjuk is telepíteni a Spotify-t, Facebookot, Messengert. Használatukat tekintve rosszabbra számítottam, minden jól futott, és a kijelző sem zavart.

A leghasznosabb alkalmazás a Google Térkép , ugyanis GPS -t is belepréseltek ebbe a kis eszközbe. Így egy kis mobilinternettel vagy wifivel navigálhatjuk magunkat, kikereshetjük a csuklónkon az úti célt.

a , ugyanis -t is belepréseltek ebbe a kis eszközbe. Így egy kis mobilinternettel vagy wifivel navigálhatjuk magunkat, kikereshetjük a csuklónkon az úti célt. A legszórakoztatóbb alkalmazás pedig kétségtelenül a Flappy Bird. Van 2 perc szabadidőd? Akkor emeld fel a karod és játssz.

Billentyűzetből kapunk egy gyártó által az órára szabott verziót, ami illeszkedik a kerek kijelzőhöz. Pár dolgot bepötyögni rajta nem rossz, de egy üzenetet megírni már szenvedés.

A billentyűzetet kiválthatjuk hangfelismeréssel, ami erősen ajánlott, ha az órán akarunk csevegni vagy rövid üzeneteket elküldeni.

Mivel bármilyen alkalmazást telepíthetünk a készülékre, biztosan lesz olyan, amit nem lehet majd rendesen használni, mert a kerek kijelző levágja egy részét.

A Zeblaze erre is gondolt: ha hosszan nyomjuk a gombot az óra oldalán, akkor megjelenik egy képernyő, ahol nézetet válthatunk. Ekkor téglalapszerűen jeleníti meg az alkalmazást, így mindenhez hozzá tudunk férni.

Miután a nano SIM-kártyával a telefontól különálló okoseszközként is funkciónál az óra, így lehet vele telefonálni, SMS-ezni, mobilnezetni is. Kellemes, de annál furább látvány, amikor a csuklónkhoz beszélünk, akkor nem praktikus, amikor mindkét kezünkre szükség lenne.

A Zeblaze Thor rendelkezik kamerával is, egészen szép felvételeket készít, így a dokumentumokat lefotózhatjuk vele, hogy akár utazás közben olvasgassuk.

Az okosórák legnagyobb hibája a rövid üzemidő, ez ennél a készüléknél sincs másképp. Használattól függően maximum egy napot bír ki, cserébe körülbelül 1 óra alatt feltöltődik.

Főbb tulajdonságok Kijelző: 1,4 colos Super AMOLED, (400×400 px, 326 PPI), Gorilla Glass 3

1,4 colos Super AMOLED, (400×400 px, 326 PPI), Gorilla Glass 3 Memória: 16 GB

16 GB Belső tárhely: 16 GB

16 GB Processzor: Mediatek 6580, négymagos 1,3 GHz

Mediatek 6580, négymagos 1,3 GHz Akkumulátor: 350 mAh (Li-Ion)

350 mAh (Li-Ion) Szoftver: Androis 5.1

Androis 5.1 Kamera: 2 megapixeles

2 megapixeles Egyéb: wifi, 2G/3G, Bluetooth 4.0, GPS, OTA, Samsung pulzusmérő chip, lépésszámláló

Súly: 63 g

63 g Méret: 27,5 x 4,9 x 1,3 cm

ÖSSZEGZÉS

Ennyi pénzért vannak elvárásai az embernek, de úgy gondolom hogy ezen a téren is megállta a helyét a Zeblaze Thor okosóra, hiszen rengeteg hasznos funkcióval rendelkezik, kompakt, kényelmes, mégis egy okostelefon tudásával rendelkezik.

A pulzusmérő és lépésszámláló is tökéletesen működött, a felhasználói környezetet nagyon szépre megcsinálták, könnyű navigálni a menürendszerben, lefagyást vagy egyéb hibát nem tapasztaltam, egyedül a üzemideje lehetne hosszabb.

Aki egy komoly okosórán töri a fejét, de nem szeretné egy telefon árát fizetni érte, annak tökéletes választás. 28 ezer és 32 ezer forint közötti áron lehet a miénk.

