Megjelent a Levi’s első érintésérzékeny okosdzsekije

A Google októberben mutatja be óriásmobiljait

A Levi’s és a Google-le végre piacra dobta a Jacquard platformon alapuló okosdzsekit, amiről az elmúlt két évben már több ízben is hallhatunk. A ruhadarab bal ujján egy érintésérzékeny felület kapott helyet, ami lehetővé teszi viselője számára, hogy azon végigsimítva okostelefonos funkciókat hajtson végre – hasonlóan az okosórákhoz. Mindez a vezetőképes Jacquard szálaknak köszönhető, valamint a mandzsettaként felcsíptethető elektronikának, ami egyben LED-fénnyel az értesítéseket is jelzi.

A kabát viselője így olyan feladatokat végezhet el egy érintéssel, mint a telefonon éppen játszott zene szüneteltetése, egy beérkező üzenet felolvasása akár a telefon hangszóróján, vagy fülhallgatón keresztül, és ilyen módon kérhet útbaigazítást is hangos GPS-ként a Google Térképektől egy kitűzött úti cél eléréséig. Nem véletlen, hogy elsősorban a bicikliseket célozza meg vele a két cég.

Használatához természetesen szükséges egy okostelefonos app, ami iOS-re és Androidra is letölthető. Ezen keresztül konfigurálhatjuk be, hogy milyen funkciót töltsön be a dzseki által értelmezhető négy darab simító, vagy bökő gesztus.

A csíptethető elektronika USB-n keresztül tölthető, és körülbelül két hétig bírja szuflával. Amennyiben eltávolítottuk, a kabát természetesen mosható, de a farmermárka ajánlása szerint legfeljebb tíz alkalommal.

A Commuter Trucker dzseki szerdától lesz megvásárolható a Levi’s kiválasztott amerikai márkaüzleteiben és online boltjában 350 dolláros (kb. 91 ezer forint) áron.

Három éve a Gartner elemzőcég úgy jósolta, hogy az értesítéseket világítva jelző okosdzsekik 2016-ra minden más viselhető okoskütyünél népszerűbbek lesznek, a valóságban 2017 vége felé még mindig a bluetoothos headsetek, fitneszkarkötők, és okosórák a legjobban kelendő viselhető kütyük világszerte.

Az interaktív farmerkabát nagy valószínűséggel eleinte csak a technológia bolondjait fogja elérni, gyakorlatban pedig azok számára jöhet jól, akik sokat közlekednek biciklin – bár ez is meggondolandó, hiszen nem lehet a végtelenségig tisztítani, és egy forró nyári napon sem feltétlen kapnánk magunkra plusz egy vastag réteget.