Szíriai menekültté váltunk egy napra a Szigeten

Épp otthon ülök, és a gépen játszom, amikor egyszer csak elmegy az áram. Nem az első eset, de már kezd nagyon zavarni ez az állandó bizonytalanság. Kimegyek körbenézni. Anyám megkér, hogy menjek le a pincébe, van ott ugyanis pár olajlámpa, legalább némi fény legyen a lakásban, ha már más nincs. A pinceajtó azonban zárva van. Kereshetem meg a nagybátyám a kulcsért. Közben többször is a lelkemre kötik, ma is demonstráció lesz, ki ne menjek az utcára, nehogy úgy járjak mint a nagynéném. Ahogy arra is gyorsan rájöttem, a fura szomszédot jobb elkerülni, nem tetszik, ahogy néz és figyel.