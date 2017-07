Már bárki láthatja történeteinket a Facebookon

Nyilvános történeteket is lehet már posztolni a Facebookon, a közösségi oldal így próbálja vonzóbbá tenni a Snapchatről másolt funkciót, amit gyakorlatilag szinte senki nem használ.

A Facebook még márciusban indította el a Történeted (Stories) nevű funkciót a közösségi oldal felületén, ami a Snapchat Storieshoz hasonlóan olyan típusú vizuális poszt, ami 24 óra után automatikusan eltűnik. Ezeket az eddig csak ismerősök számára látható történeteket már nyilvánosan is közzétehetjük.

A történet posztolása után annak beállításai közt találjuk meg a láthatóságra vonatkozó opciókat, ahol a nyilvános beállítást már mi is láthatjuk. Reagálni viszont csak az ismerősök tudnak.

Ennek köszönhetően a felhasználók olyanokkal is megoszthatnak történeteket, akikkel nincsenek kapcsolatban, vagy csak követik profilját. Főleg a közéleti személyiségek, internetes celebek tudják majd előnyösen kihasználni, bár arról még nem beszélt a Facebook, hogy a magánprofilok mellett mikor vezetik be oldalakon is a formátumot.

Az adatvédelmi lehetőséget először Carlos Gil közösségimédia-kutató fedezte fel, majd aztán a Facebook is hivatalosan megerősítette, hogy pár hete elkezdték élesben bevezetni a nyilvános sztorikat.

Ugyan a cég nem közölt hivatalos számokat arról, hogy mennyien használják a 24 óra után eltűnő posztokat, láthatóan nem sokan – elég csak a saját ismerősi körünkben körbenézni.

Áprilisban arról írtunk, hogy a közösségi oldal egy apró újítással próbálja vonzóbbá tenni a funkciót: ahelyett, hogy csak a posztoló barátok ikonja árválkodna az amúgy üres sávban, azt végig kitölti a többi barát elszürkített profilképével is. Nem meglepő módon azokat emeli előre „szellemprofilként”, akikkel a legtöbb interakciót folytatjuk, attól függetlenül, hogy valaha is használták-e a Storiest.