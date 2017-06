Felfoghatatlanul hajlékony laptopot építene a Lenovo

A Lenovo víziója szerint a jövő laptopjai megadják nekünk azt a luxust, hogy egyszerűen félbehajtva azokat a legkisebb táskákba is belegyömöszölhetjük. Legújabb koncepciójuk egy abszurd mód hajlékony, félbehajtható laptop.

Made in Hungary: megnéztük a Lenovo magyarországi gyárát

Jönnek a mobil és PC nélkül is használható VR-szemüvegek

Azt már jó ideje tudni, hogy a Samsung és az LG is olyan elektronikai eszközökön dolgozik, amelyek hajlékony kijelzőkkel vannak felszerelve. Eddigi pletykák szerint a Samsung jár a legközelebb ahhoz, hogy összehajtható mobilt dobjon piacra. A Lenovónak is van már koncepciója egy olyan hajlékony mobilra, amit csukló köré lehet csavarni, és egy friss bejelentés szerint még ennél is messzebb mennének.

A cég New Yorkban mutatta meg egy olyan összehajtható PC koncepcióját a Tech World Transform eseményen, ami alapjában véve egy laptop, de úgy hajtható össze, akár egy papír, vagy jógamatrac, így könnyen hátizsákba préselhető. Nyoma sincs rajta zsanéroknak, és a unibody kialakítású eszköznek még a kijelzője is hajlékony. Beépített billentyűzetet és egeret tartalmazna, a felhasználó emellett hanggal és stylusszal is vezérelhetné.

A foldable PC? Maybe someday. Just a concept for now. #LenovoTransform pic.twitter.com/UIq1qpaSwj — Lenovo (@lenovo) June 20, 2017

Konkrétumokat nem igen említettek, de vélhetően a jelenleg piacon lévő, jól hordozható eszközöknél is kisebbnek képzelik el. Ehhez viszont nem csak az szükséges, hogy a kijelző hajlékony legyen, de meg kell oldani az akkumulátor, az alaplap és a többi komponens elhelyezését is. A cég elmondása szerint ennek érdekében “fejlett anyagokat, és új kijelző-technológiákat” vetnének be.

Ez persze nem jelent egyet egy hivatalos bejelentéssel, benne van a pakliban, hogy végül nem válik valósággá a termék – ha mégis, addig évek telhetnek el. Elég csak arra gondolni, hogy a CES-en már évek óta kinn vannak a hajlékony kijelzők, de még egy fogyasztói termékben sem láthatjuk azokat.

A hajlékony Lenovo-laptop mindenesetre egy meglehetősen izgalmas víziója annak, hogy merre haladhatnak a jövőben a számítógépek, és miben gondolkodik a Lenovo a ThinkPadekkel kapcsolatban.