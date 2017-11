Kulcsár Edina többször befulladt az Ázsia Expressz forgatásán

Az utazó celebreality szereplőinek fel volt adva a lecke Ázsiában. Nemcsak a kiszolgáltatottsággal, de a meleggel, a párával és az erőt próbáló feladatokkal is meg kellett küzdeniük. A legtóbbi adásban például egy nagyon magas lépcsőt kellett megmászniuk, amit az egész napos rohangálás után már nehezen bírtak tüdővel.

Be fogok fulladni

– panaszkodott Kulcsár Edina, akiről kiderült, többször is küzdött ezzel a problémával a több hetes forgatás során.

Sokszor látszik az adásban is, hogy asztmás vagyok. Többször is fulladok, mert a stressz, a futás, a magas páratartalom miatt alig kapok levegőt. Eszembe sem jutott elvinni az asztmaspray-t, de édesanyám rám parancsolt, hogy azonnal rakjam el. Nagyon jól tette, mert különben baj lett volna. De így nem lett. Bármennyire is embert próbáló volt az Ázsia Expressz, bármikor visszamennék