Ashley Judd memoárt ír az őt ért szexuális zaklatásról

Több nő is szexuális zaklatással vádolja a filmmogul Harvey Weinsteint

Ha már Hollywood, akkor beszélni kell a pedofíliáról is

Az utóbbi évek legnagyobb szexuális zaklatás botrányát kirobbantó színésznő könyvet ír a témáról, mely sokakat foglalkoztat, mégis kevesen mernek igazán őszintén nyilatkozni az ügyben. A kiadók versenyeznek a kéziratért.

Első önéletrajzi könyve, a Minden, ami édes és keserű is hatalmas siker volt, ez diszfunkcionális gyerekkorát és családját mutatja be. Az új kézirat háborút váltott ki a kiadók közt, azt rebesgetik, hogy akár 1 millió dollárt is adhatnak érte.

Legutóbb azt nyilatkozta a színésznő, hogy ő az élő példa arra, hogy van kiút a depreszióból és reménytelenségből. Jelenleg ő is felépülőben van, de nem adja fel a küzdelmet.

