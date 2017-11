Tóth Andi teljesen egyedül kezdene új életet Londonban

Az X-Faktor eddig legfiatalabb győztesének itthon is megy a szekere, hiszen folymatosan dolgozik zenei karrierjén és színházi munkái is vannak, valamint a Válótársak című sorozatban is már harmadik éve szerepel. A 18 éves Tóth Andi ennek ellenére kacérkodik azzal a gondolattal, hogy külföldön próbál szerencsét.

Sok hazai előadóművészhez hasonlóan az én fejemben is megfordult a külföldi karrier lehetősége, ehhez pedig Anglia jó ugródeszka lehetne. A szakmai fejlődésemhez mindenképpen hozzájárulna, ha tapasztalatokat szerezhetnék odakinn, és ezáltal megvalósíthatom az ál­maim. Szívesen próbát tennék egy-két színházi castingon is, bár a kiejtésemen még van mit csiszolni

– mondta a Blikknek az énekesnő, aki ezúttal teljesen egyedül szeretne nekivágni az ismeretlennek.

Simán el tudnám képzelni, hogy Londonban egyedül boldoguljak. Szeretem a kihívásokat, ezért minél nehezebbnek látszik egy feladat, annál inkább érdekel! Amikor az X-Faktor után Nagyváradról Budapestre költöztem, a szüleim akkor sem engedték el a kezem, nem voltam teljesen önálló. Ha azonban összejönne a külföldi munka, új világ nyílna ki előttem.

