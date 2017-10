Kelemen Anna meztelenre vetkőzik legújabb videójában

Az egykori nyuszilány alig több mint egy hete jelentette be, hogy vloggerként folytatja pályafutását. Már el is készült néhány videó a YouTube csatornájára, amikben többnyire plasztikai műtétjeiről beszél. Kelemen Anna azonban nem kispályás. Hamarosan debütáló új epizódjához még promóvideót is csinált, hogy így csábítson még több rajongót magához.

Sok minden nem történik a felvételen. Csak az, amihez a celeb a legjobban ért. Kelemen Anna anyaszült meztelenül hasal a pamlagon, miközben a fotós instrukcióit követkve próbál a lehető legszexisebb lenni.

Na, ki kapott kedvet ahhoz, hogy feliratkozzon a csatornájára?



Kiemelt kép: Fem3