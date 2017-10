Már lehet tippelni, ki lesz a következő Gáspár Bea

Egy főzős vetélkedőben vagy az érdekli az embereket, hogy az amatőrök, félamatőrök hogyan állnak elő egyszerre kreatív és lehetetlen fogásokkal, vagy az, hogy hogyan bénáznak vagy éppen szórakoztatják a nézőt a celebek. Na most a Konyhafőnök VIP második évadában nagyjából másodlagos, hogy éppen Lakatos Márk kapkod a spanyol gitárnak keresztelt tányérja felett, vagy egy random versenyző.

Ez a Konyhfaőnök szerencséje és pechje is egyben. Jó, hogy nem egy fölösleges, huszadik realityt csináltak, ahol néha főznek a celebek, hanem maradtak az eredeti receptnél. Az versenyzők szakácskodnak, izgulnak, komolyan veszik az egészet, és nyerni akarnak,

éppen ezért nem ad sokkal többet egy VIP-évad a normálnál.

Viszont ahogy megnéztem az előzőeket, úgy az új Konyhafőnököt is valószínűleg végignyomom a döntőig. Csak éppen nem feltétlenül Dobó Ági személye miatt.

Merthogy: ki az a Dobó Ági? Ez nem is kritika, hanem egyszerű tény, hogy az emberek kevésbé ismerik az egykori szépségkirálynő nevét. A nézők egy része biztos nincs képben, hogy Dobó melyik évben kapta meg a koronát (2010!). Az RTL Klub egész ügyesen keverte a kártyáit, választott minden korosztálynak egy celebet. Az idősebbeknek George Clooney magyar hangját, Szabó Sipos Barnabást, a fiatalabbaknak meg a pult mögé állították Nébald Olivért, aki – a gyengébbek kedvéért elárulom – az Éjjel-Nappal Budapestben szerepel. És akkor még el sem lőtték Szabó Zsófit. Az RTL nem kapkodja el, olyan magabiztos, hogy nem a legerősebb csapattal ülteti le a nézőt.

A másik verzió, hogy elfogytak a hazai celebek.

A zsűri a régi

Azt azért ne felejtsük el, hogy Fordős Zé, a mi kis Jamie Oliverünk még az első Konyhafőnökben lett igazán ismert. Bár már előtte is sokan nézték a Street Kitchent, de a műsor egy egészen más szintre emelte. Azóta ő az első számú utcakaja-pápa, és ügyesen, néha tolakodóan brandesítette magát.

Azt szerencsére nem erőlteti az RTL, hogy a Fördősből mindenképpen profi műsorvezetőt faragjanak, a Farm után feladták.

A Konyhafőnökben viszont bevált, szinte ő fix pont, a formátum Gordon Ramsay-je Michelin-csillagok nélkül. Arra ott van Sárközi Ákos, aki a Borkonyha séfje és tényleg elismert a szakmájában, nem csak szerepelni szeret. A harmadik zsűritag sem változott, a második civil évad ezüst érmese, a Bazilika melletti Bestia tulajdonosa, Wossala Rozina. Szóval maradt a jól ismert és bejáratott, de már-már unalmas brigád.

Mindig csak a mirigy

Már fújom a receptet. Az első feladatnál mindenkit azzal vágnak át, hogy most megmutathatja, mit tud. A kigyakorolt kaját rakhatja a zsűri elé. És itt jön a csavar, Sárközi Ákos a szerencsétlenebbek orra alá borsot tör egy oda nem illő hozzávalóval, általában valami idegen hússal. Most Lakatos Márk és Szabó Sipos Barnabás kivételével a mezőny sertéslábbal készítette el a kedvencét. Utána pedig a már jó öreg miriggyel kellett valami nagyot alkotni. Szinte kívülről fújom, hogyan is kell bánni a borjúmiriggyel, Sárközi annyiszor riogatta vele a versenyzőket.

Még szerencse, hogy rajtam már nem tudna kifogni.

A fogásokat az összes celeb tisztességesen megcsinálta és ha szerencsénk van, akkora karriert fut be a második VIP-győztes, mint Gáspár Bea az első szériában. Gáspár blogot indított, azóta is megosztja velünk a főztjét, és büszkén mutogatja a díját.

És akkor a celebek:

Dobó Ági

Lakatos Márk

Nébald Olivér

Nyári Alíz

Szabó Sipos Barnabás

Vágó Piros

Aki pedig nem főzött elég jól, és kiesett: Nyári Alíz.