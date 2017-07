Ha azt hiszi, hogy a bulinegyednél nem lehet rosszabb, nagyon téved

Amíg az erzsébetvárosi lakók főleg a zaj és a szemét miatt panaszkodnak, addig Európa több pontján sokkal nagyobb a baj. Az olcsó buliturizmus évek óta jelent problémát a spanyoloknak, és most a horvátok is kénytelenek szankciókat bevezetni , hogy amennyire lehet, kordában tartsák a bulizókat, főleg a brit turistákat.

Budapest VII. kerületében szép lassan kibillen az egyensúly a lakosok és a hozzánk érkező turisták között. Belső-Erzsébetváros már nemcsak péntek-szombat esténként túlzsúfolt, a Szimpla előtt gyakorlatilag a hét minden napján kígyózó sorok állnak. És tegyük hozzá, hogy a Szimpla még csak nem is egy szórakozóhely, az emberek a helyszínért és a piáért állnak sorba, az igazi tömeget az Instant-Fogasház környékén kell keresni. Nem is olyan régen vettünk részt egy lakossági fórumon, ahol pár kerületi ment neki az önkormányzatnak, amiért hagyják eluralkodni a káoszt.

A legtöbbjüknek állítólag a költözést javasolják. Nem muszáj a belvárosban lakni.

A beerbike-okat már Erzsébetváros és Terézváros is kitiltotta, de hogy nem a sörbicikli az egyetlen probléma a bulinegyedben, azt jól mutatják az Élhetőbb Erzsébetváros civil közösség csütörtöki fórumán elhangzottak is.

Lehet, hogy sovány vigasz, de nálunk fényévekkel jobb a helyzet, mint egy-két tengerparti üdülőfaluban. A brit turisták feszítik a húrt, ameddig csak lehet, a vendéglátás pedig igyekezett mindent megtenni, hogy minél több angolt csábítsanak be.

Magaluf nem kér a félmeztelen, részeg brit turistákból

Egy 2016-os felmérés alapján a britek elsősorban Spanyolországot választják, 2015-ben 13 millió angol nyaralt az országban. Éppen ezért érkezik annyi kép Mallorca egyik üdülővárosából, Magalufból. Itt aztán teljesen ráálltak a szigetország igényeire, happy hours (italakció, mikor pár óráig olcsóbb, általában feleannyi az alkohol), sörakció és ingyenes bár, amerre csak a szem ellát. Legalábbis a legtöbb cikk egy olyan képet fest le Magalufról, ami az olcsó, buliközpontú nyaralásokra rendezkedett be. Évek óta kerülnek elő egyre durvább sztorik, hogy mit művelnek a britek egy-egy magalufi hétvégén. Mindenki annyit iszik, amennyit a szervezete bír, vagy éppen nem bír, és ott szexel, ahol éri a szükség.

Most viszont a magalufi polgármester konkrétan kimondta, hogy nem kér a brit turistákból, és a bárokat is szépen megkérte, hogy fejezzék be az italakciójukat.

A közszeméremsértést igyekeznek kordában tartani, aki az utcán meztelenkedik, azt büntetik. Ezzel párhuzamosan a horvátországi Hvar szigetének éppen a napokban lett elege a buliturizmusból. A polgármester már angolul is kitáblázta, hogy aki hiányos öltözetben mászkál, vagy tiltott helyen fogyaszt alkoholt, az akár 700 eurós (~215 ezer forint) bírságot is fizethet. Rikardo Novak beszüntetné, hogy a turisták odapisiljenek minden sarokba, és teljesen pucéran járják a várost. Azt mondja,

a strandon lehet, máshol nem.

Bűnbandák célpontjai lettek

De nem a spanyol és a horvát sziget az egyetlen, ahol komoly problémát okoz az olcsó sör. Bulgáriában a bárokon, szórakozóhelyen kívül a bűnszervezetek is ráálltak a turistákra, írja a Sun. Pontosabban a legolcsóbb hotelekben nyaraló britekre mentek rá. Az országban legális a prostitúció, ezért főleg a kuncsaftok szobáit pakolják ki, illetve azokra a zsebesekre kell figyelni, akik az 1 fontos sörös kocsmák környékén figyelik ki a turistákat. Legutóbb pedig Törökországban fosztottak ki és vetkőztettek le egy brit nőt. A turista családjával nyaralt, amikor az egyik estét barátaival töltötte. Beültek egy bárba, és mikor a nő visszaindult a hotelbe, ismeretlen okokból egy motoros mögé ült fel, aki fuvart ígért. A férfi nem a szállodához vitte, hanem egy erdős szakasznál állt meg, ahol levetkőztette a nőt, és az erdőbe akarta cipelni. A támadó aztán megijedt egy arra járó autóstól, és kereket oldott.

Aki a hírek és a képek alapján sem tudja igazán elképzelni, hogy mi folyik egy-egy brit turistacélponton, ahol az embertömeg szó szerint elzárja az utakat, annak érdemes visszanéznie egy 2013-as dokurealityt. A What Happens in Kavos (Mi történik Kavosban) egy görög falut mutat be, ahova az angol fiatalok járnak nyaranta kiereszteni a gőzt. De ha valamennyire képben van a brit trash realitykkel, például a Geordie Shore-ral (nem véletlen, hogy ők is jártak már Kavos szigetén), akkor is nagyjából tisztában lehet az állapotokkal. Sosem lehet igazán megérteni, hogy az angolok miért akarnak egy szórakozóhely közepén rapid aktusokat imitálni, és miért szeretnek az utcán aludni.

