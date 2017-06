Leonardo DiCaprio reménykedik, hogy Trump gondol a jövő generációira

Ahogy azt már korábban megírtuk, magas rangú tisztviselőkre hivatkozva több amerikai lap is arról cikkezett szerdán, hogy Donald Trump kilépne a párizsi klímaegyezményből – azaz felrúgná azt a megállapodást, ami szerint a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését, az energiatakarékosságot és a megújulók térnyerését biztosító nemzeti hozzájárulásokkal kellene garantálni.

Trump felrúgja a párizsi klímaegyezményt Amerikai lapértesülések szerint az elnök döntése végleges.

Az Egyesült Államok elnöke hamarosan nagy bejelentésre is készül ezzel kapcsolatban; a hatalmas környezetvédőként is ismert, korábban már egy klímaváltozásról szóló dokumentumfilmet is készítő Leonardo DiCaprio pedig Trumpnak címezve a Twitteren adott hangot aggodalmainak.

“Remélem, ma morális döntést hozol a jövő nemzedékének védelme érdekében” – írta az Oscar-díjas színész.