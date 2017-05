Sarka Kata: Ügyesen kell lavírozni

Bemutatták a Magyarország Szépe TOP 20-ba került versenyzőit – akik idén furamód 22-en vannak (?!), na de lépjünk is túl ezen az apróságon. A verseny szervezője, Sarka Kata nemcsak a lányok válogatásában vett részt, hanem a Borsnak el is mondta, szerinte milyen a tökéletes szépségkirálynő, és hogyan is sikerülhet majd érvényesülni a döntő után a médiában.

“Mindig elmondom a lányoknak, hogy szépségkirálynőnek lenni nem egy életcél. Ki kell tűzniük egy távolabbi célt, amihez ez egy kis lépcső lehet. Akinek ez a megálmodott út vége, az életcélja, az nem fog semmit elérni, mert ha valaki megnyeri a szépségversenyt, akkor onnantól kezdve fél évig ismerik a nevét és aztán elfelejtik.Ügyesen kell lavírozni, mint ahogy Kulcsár Edina is tette, aki műsorvezető lett azóta. (…)

Nincs kifejezetten szépségideálom, szerintem a külsőségeknél sokkal lényegesebb, hogy egy nő legyen magabiztos, és legyen megelégedve magával. Újfent Kulcsár Edinát említeném meg példaként: volt már több és kevesebb kiló, a mellei pedig természetes méretüknél fogva kicsik, ugyanakkor csodálatos a személyisége. Alázatos, helyén van az esze, kedves, mindenkivel tud bánni, imádja az állatokat, nem él káros szenvedélyekkel – tökéletes szépségkirálynő” – fejtegette Hajdú Péter évekkel korábban szintén egy szépségversenyen feltűnő exe, aki elárulta például azt is, nem számított, hogy valaki implantátumokkal érkezett-e a catingra, egyszerűen nem vették figyelembe az ilyen részleteket.