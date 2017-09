A budapesti vizes világbajnokságon 400 méteres vegyesúszásban ezüstérmes Verrasztó Dávidról talán kevesen tudják, de szakácsnak tanult. Most a nagyközönség előtt is megmutathatja majd, mit tud, ugyanis szerepelni fog az RTL Klubon futó Konyhafőnök VIP c. műsor második szériájában. Az első évadban is volt egy sportoló, méghozzá a vízilabdázó Tóth Márton.

