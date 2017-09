Nem vizsgálják ki sem a PSG-t, sem a Manchester Cityt

A spanyol labdarúgóliga elnöke levélben szólította fel az Európai Labdarúgó Szövetséget (UEFA), hogy a Paris Saint-Germain mellett vizsgálja meg a Manchester City költéseit is. Javier Tebas véleménye szerint a katari támogatással működő két klub által “beárazott” átigazolások torzítják az európai klubok versenyét, egyúttal helyrehozhatatlan károkat okozva “inflációs spirált” indítanak be a futballban. Az UEFA pénteken jelentette be hivatalosan, hogy vizsgálja a PSG költéseit, hogy kiderüljön, a francia egyesület betartotta-e pénzügyi fair play szabályait.

A szervezet hétfőn – a La Liga vezetőjének szavaira reagálva – közleményt adott ki, melyben úgy fogalmaz, megalapozatlanok azok a kijelentések, melyek egy esetleges vizsgálatról szólnak. Mindkét klub százmillió eurókat költött az elmúlt években, de a párizsiak az elmúlt hetekben kimagaslóan magas összegekkel vonták magukra a figyelmet: augusztus elején világrekordot jelentő 222 millió euróért került hozzájuk a brazil Neymar az FC Barcelonától, majd a hónap végén egy évre kölcsönbe megszerezték Kylian Mbappét az AS Monacótól, amelynek sajtóértesülések szerint 180 millió eurót fizetnek majd a fiatal támadó végleges megvásárlásakor.

A pénzügyi fair play az UEFA szándéka szerint “az európai klubfutball pénzügyi rendszerének egészséges működését” szolgálja, 2011 óta él és az UEFA által szervezett sorozatokban részt vevő kluboknak mutat irányt. Amennyiben az érintettek nem tartják be a feltételeket, büntetésre számíthatnak, ami akár kizárás is lehet.

Ez a szabályzat a kiadások és bevételek arányát szabályozza. Szezononként ötmillió euróval költhet többet egy klub annál, mint amennyi a bevétele a 2015 és 2018 közötti ciklusban. Ezt a deficit-keretet ugyanakkor túl lehet lépni úgy, hogy a tulajdonos vagy egy támogatócsoport közvetlenül kifizeti az összeget – ezzel kívánja az UEFA megakadályozni, hogy óriási adósságok halmozódjanak fel. A három idényre ugyanakkor összesen 30 millió euró a túllépés felső határa – a stadionépítésekre, az utánpótlásra és a női futballra költött pénzek ebbe nem számítanak bele.