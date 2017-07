Money Mayweather nem fizette be az adót

Mayweather nyert egy csomó pénzt, meg is mutatta, mennyit

Floyd Mayweather Jr. július 5-én fizetési haladékot kért az amerikai adóhatóságtól a Conor McGregor elleni, történelmi mérkőzéséig. Az ESPN cikke szerint az amerikai bunyós, aki csak a Manny Pacquiao elleni meccsével 220 millió dollárt keresett, a 2015-ös adóját nem fizette be.

Hogy ez mennyi, azt nem tudni, mindenesetre mivel jelentős csúszásban van, így a befizetendő összeg mellett annak 7,5 százalékát kell majd kicsengetnie büntetés gyanánt.

Mayweather két évvel a visszavonulása után tér vissza, hogy egy bokszmeccsen csapjon össze a legismertebb ketrecharcossal, McGregorral. A hírek szerint ezúttal is legalább akkorát fog szakítani, mint a Pacquaio elleni meccsével, de már olyan pletykák is voltak, hogy akár 400 milliót is zsebre tehet majd az amerikai ökölvívó.

A Forbes cikke szerint Mayweather csak ökölvívással mintegy 700 millió dollárt kereshetett 49 profi meccse során, úgyhogy mindenképpen meglepő, hogy közben nem fizette be az adóját.