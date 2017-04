Egy pornós miatt is került bajba a brazil focista

Paulinho, a Kuangcsou Evergrande brazil labdarúgója olyan egyéni szerződést kötött, amellyel megsértette a kínai törvényeket.

A Marca című spanyol napilap beszámolója szerint a 28 éves brazil középpályás – aki a válogatottban 39 fellépésen kilencszer volt eredményes, és a kínai élvonal egyik legjobbja – két törvényt sértett meg egyszerre. Tavaly novemberben egyéni szerződést kötött egy Fülöp-szigeteki fogadóirodával, a reklámfotózáson pedig Cukasa Aoj pornószínésznő is részt vett, márpedig a szerencsejáték és a pornó is tiltólistás iparág Kínában.

