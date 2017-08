Pont ilyen pilóták kellenek a Forma-1-be

Charles Leclerc fiatal kora ellenére elég határozott és úgy vezeti az autót, ahogyan csak kevesen. Jövőre debütálhat az F1-ben.

A Forma-1 Hungaroringen tartott tesztje leginkább Robert Kubica miatt érdekes, a lengyel versenyző a Reanult-val körözget és egy újabb nagy lépést tesz a visszatérés felé. Érdemes azonban egy fiatal pilótáról is szót ejteni,

a 19 éves monacói szupertehetségről, Charles Leclerc-ről.

Leclerc kedden pattant be a Ferrariba és autózott olyan időt, aminél a szerda délelőtti tesztelést is idevéve csak a hétvégi futamgyőztes, a pole-ból induló Sebastian Vettel tudott jobbat felmutatni. Sokak szerint ő lehet a jövő sztárja, vele kapcsolatban nem az a kérdés, eljut-e a Forma-1-be, hanem az, hogy mikor.

Csak a szokásos

Ahogy az lenni szokott, Leclerc is gokartozással kezdte, aztán fokozatosan lépegetett előre, mígnem 2016-ban már a GP3-ban versenyzett, sőt, meg is nyerte a sorozatot. Tavaly márciusban került a Ferrari akadémiájához, úgy tűnt, majd a fiókcsapatként működő Haashoz vezet az útja, ám az a döntés született, hogy előbb a Formula 2-ben mutassa meg magát, az egy tökéletes lépcsőfok lesz a fejlődésében.

Leclerc bizonyítja is, hogy mekkora tehetség, 14 futamból eddig ötöt megnyert, összesen hétszer állt a dobogón. Rekordot jelentő hét alkalommal a pole-t is megszerezte, legutóbb itt, a Magyar Nagydíjon, de azt utólag aztán elvették tőle és a mezőny végére sorolták, mert az autója az átvizsgálás során nem felelt meg az előírtaknak.

Így a mezőny végéről rajtolva lett negyedik azon a mogyoródi pályán, ahol legendásan nehéz előzni.

Nem ez volt a szezonban az első alkalom, amikor bebizonyította, hogy sokkal könnyebben tud előzni, mint mások. És ez nem csak az autón múlik, csapattársa, a szintén a Ferrari akadémiájához tartozó Antonio Fuoco 185 ponttal van tőle elmaradva.

A szezonnyitó bahreini hétvégén Leclerc a sprintfutamon állt ki kerékcserére, mert nem ment olyan jól a közepes keveréken, ahogy szerette volna. Elég rizikós húzás volt, visszaesett a 14. helyre kilenc körrel a vége előtt. Az egyik kommentátor szerint lehetetlenre vállalkozott. Aztán megnyerte a futamot, így:

Lelkileg is kemény

A bakui versenyhétvégén duplázni tudott, a főfutamot és a sprintfutamot is behúzta. Tette mindezt úgy, hogy előtte napokkal veszítette el édesapját.

Mindenkinek nehéz, aki elveszíti az édesapját, de nem akartam magam teljesen tönkretenni a versenyhétvége előtt. A versenyzés volt a mindene, ő volt a legnagyobb szurkolóm, minden vágya az volt, hogy futamokat nyerjek. Nem volt olyan kör, mikor ne gondoltam volna rá, de közben arra is koncentráltam, hogy a lehető legjobbamat nyújtsam.

Leclerc jó barátja és mentora volt a tragikus sorsú Jules Bianchi. A francia versenyző édesapja üzemeltettet azt a gokartpályát, amin Leclerc versenyezni kezdett, Bianchi a keresztapja is volt a monacóinak. Azt mondta, Bianchi emlékéért is versenyez.

Tudom, hogy ez egy veszélyes sport, de ezért is szeretem. Szeretem a veszélyt, az adrenalint, ezért is van szükségem a versenyzésre. Ami Jules-lal történt, az végtelenül szomorú, de sosem jutott eszembe, hogy abbahagyjam a versenyzést

– mondta barátja halálával kapcsolatban.

Következő állomás: Forma-1

Leclerc nyilatkozataiban mindig nagyon magabiztos, amikor a Forma-1-ről kérdezték azt mondta: már késznek érzi magát, hogy a legjobbak között is megmutassa magát. Nem a mostani, mogyoródi volt az első tesztje, korábban már a Haasban is körözgetett szabadedzésen és tavaly is tesztelt a Ferrarinak. Az eddigiek alapján a sebessége és a technikai képzettsége is megvan, és mivel a Ferrari érthetően nem akarja elengedni a kezét, így az olasz istálló és a Haas tűnhet lehetséges opciónak.

Mivel a Ferrarira nem jellemző, hogy újoncokat dobjon a mély vízbe, maradna a Haas, csakhogy az amerikaiak bejelentették: marad jövőre is a Romain Grosjean–Kevin Magnussen pilótapáros.

Így aztán a Sauber lehet a befutó.

Pascal Wehrleint már a télen majdnem felvitte a nagycsapathoz a Mercedes (végül Valtteri Bottas vette át Nico Rosberg megüresedő helyét), Marcus Ericsson pedig egyáltalán nem volt meggyőző az eddigi három és fél éve alatt, mindössze 9 pontot szerzett eddig. A tartalékpilóta, Antonio Giovinazzinak pedig még sokak szerint idő kell ahhoz, hogy stabil Forma-1-es pilóta legyen. A Sauber persze nem túl vonzó csapat, de egyfelől már egy ideje pletykálják Leclerc érkezését, másfelől a 19 éves versenyző is azt mondta, hogy bár a Ferrari az álma, a legfontosabb, hogy a Forma-1-be kerüljön. Wehrlein pedig idén bebizonyította, hogy a svájci autóval is lehet figyelemfelkeltő eredményt elérni.

Leclerc tehát már jövőre érkezhet és nagy valószínűséggel a Sauberben debütál majd. Akárhogy is lesz, ilyen pilótákra van szüksége a Forma-1-nek.