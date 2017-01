Rosberg feltételezett utódja benézett a Mercedes gyárába

A autosport.com írta meg szombaton, hogy Valtteri Bottas látogatást tett a Mercedes gyárában.

Nico Rosberg feltételezett utódja karácsony előtt ejtette meg a vizitet, állítólag ki is próbálta a 2017-es modell ülését, és a mérnökökkel is egyeztetett.

Bottas visits Mercedes #F1 factory and begins some 2017 preparation work as deal to replace Rosberg moves closer: https://t.co/adcV3bhBgu pic.twitter.com/xQkzAWirNu

— Autosport (@autosport) 2016. december 31.