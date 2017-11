A büntetőpárbajban állították ki a kapust – videó

Egészen elképeztő jelentsor játszódott le az U19-es Ázsia-bajnokság C csoportjában. Az utolsó körben Irak-Katar meccs döntött a csoportelsőségről, amely a biztos továbbjutást jelenti – a torna legjobb másodikja léphet csak tovább az élen végzők mellett. Csakhogy a felek nem bírtak egymással, így büntetőpárbajjal kellett eldönteni, ki végez az élen.

Katarnak jött ki jobban a lépés, olyannyira, hogy az irakiak egyik utolsó lövője gólkényszerben lépett a labda mögé. A kapus kivédte a tizenegyest és miközben csapattársai a nyakába ugrottak és a levegőt bokszolták, a játékvezető úgy döntött, újra el kell végezni a büntetőt, mert a Shehab Mamdouh a lövés előtt kimozdult a gólvonalról.

Ha mindez nem lett volna elég, még egy sárga lapot is kapott a kapus – ez a szaályok szerint adható “kiugrásért” – csakhogy a katari játékosnak már volt egy és mivel a tizenegyesrúgások közben már nem lehet cserélni, ezért mezőnyjátékosnak kellett védenie a megismételt próbálkozást.

A csattanó? Kivédte a megismételt büntetőt a vészkapus is!

📹 As both teams had identical records, a shootout was played to decide the group winner. Qatar won despite their keeper being sent off midway through, with an outfield player saving #Iraq‘s last spot kick! 🙈 pic.twitter.com/ngGMsXuomb

