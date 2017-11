Georges Leekenst a románok is akarták, de mást választottak

Hétfőn mutatta be az MLSZ a labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitányát, Georges Leekenst, aki a belga újságírók szerint nem ismeri már a modern focit. Mindenesetre Csányi Sándorék úgy döntöttek, vele lehet meg a 2020-as Eb-re való kijutás (melynek Budapest társrendezője), ha ez sikerülne, akkor fél évvel meghosszabbodik a szakember kétéves szerződése.

Az MLSZ-elnök azt mondta, a belgának voltak más ajánlatai, úgyhogy nagy fegyvertény, hogy hozzánk írt alá. A csakfoci.hu Bognár Istvánnal készített interjút, ő az a menedzser, akinek közreműködésével Leekens Magyarországon kötött ki. Bognár pedig elismerte, valóban voltak más ajánlatai az edzőnek, korábban képbe került például Romániában is.

Ők is nagyon erősen érdeklődtek Georges iránt, minden rendben is volt a megbeszélések során, de aztán úgy döntöttek, hogy a Dinamo Bukarest edzőjét igazolják le, egy hazai szakembert. Nem akartak még egy külföldi edzőt, mert Christoph Daum igazi katasztrófa volt nekik. Ilyen az élet, és ez most egy esély lehet a magyar csapatnak