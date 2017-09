Ha most nem nyer a Real Madrid, akkor soha

A címvédő, de jelenleg csak nyolcadik Real Madrid az Alavés vendége lesz szombaton a spanyol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójában, Zinédine Zidane csapata számára az ellenfél tökéletesnek tűnik ahhoz, hogy visszaszerezze megtépázott önbizalmát.

A Real hullámzóan kezdte a bajnoki szezont, már hét pont a lemaradása a listavezető FC Barcelonával szemben és különösen pályaválasztóként nem kellően hatékony.

A Santiago Bernabéu Stadionban eddig lejátszott három találkozón csak két pontot szerzett, legutóbb – szerdán – meglepetésre 1-0-ra kikapott a Real Betistől.

A fővárosiak szombati ellenfele, az Alavés viszont pontot és a mezőnyből egyedüliként még gólt sem szerzett az öt bajnokin. Ráadásul a statisztika is erősen a Real Madrid felé billen. Az eddig lejátszott 24 összecsapásból húsz alkalommal nyert a Real, két döntetlen mellett csupán kétszer kapott ki, a gólkülönbsége 67-17. A legutóbbi hat párharcuk során ötször háromgólos győzelmet aratott a madridi együttes, a fennmaradó egy összecsapáson pedig négy találattal bizonyult jobbnak vendégként. Még úgy is kötelező a győzelem, hogy öt játékos is hiányozni fog sérülés miatt Zinedine Zidane csapatából.

Papíron hasonló rutinmunka vár szombaton a mezőny egyetlen hibátlan csapatára, a Barcelonára, amely az újonc Gironához látogat. A góllövőlista élén kilenc találattal álló Lionel Messi vezérletével menetelhet tovább Ernesto Valverde együttese a szintén katalán csapat otthonában.

A forduló rangadóját – rögtön annak nyitómérkőzésén – a fővárosban vívják: a harmadik Atlético Madrid a második Sevillát fogadja. A két együttes már 148 alkalommal találkozott egymással, a statisztika az Atlético fölényét mutatja. Ettől függetlenül a Sevilla még a fővárosban is bízhat egy döntetlenben, miután a két csapat legutóbbi hét madridi találkozóján négyszer szerzett pontot. Győznie viszont kilenc éve nem sikerült.

La Liga, 6. forduló szombat:

Atlético Madrid-Sevilla 13.00

Alavés-Real Madrid 16.15

Málaga-Athletic Bilbao 18.30

Girona-FC Barcelona 20.45 vasárnap:

Espanyol-Deportivo La Coruna 12.00

Getafe-Villarreal 16.15

Las Palmas-Leganés 18.30

Eibar-Celta Vigo 18.30

Real Sociedad-Valencia 20.45 hétfő:

Real Betis-Levante 21.00

