NB I: paksi döntetlennel és debreceni blamával indult a szezon

Szombat délután két meccsel útjára indult a 2017-2018-as első osztályú magyar labdarúgó-bajnokság.

Pakson a hazaiak az utóbbi hetekben a címermizéria miatt a címlapokra kerülő Újpest ellen kezdtek. A mérkőzés végig kiélezett csatát hozott. Az újpesti Pauljevic a 13. percben még a budapestieknek szerezte meg a vezetést, de Szakály Dénes a 16. percben a kihagyott büntetőjének kipattanóját már bepofozta, és egalizált. A második félidő elején megszerezte a vezetést a Paks, miután Papp Kristóf talált a kapuba. De a góloknak itt még nem volt vége, újpesti oldalon végül Windecker József állította be a 2-2-es döntetlent.

Eredmény, NB I, 1. forduló Paksi FC – Újpest FC 2-2 2017. július 15., 18 óra. Paks, Paksi Stadion Játékvezető: Karakó Ferenc

Debrecenben nem a helyzetek domináltak, a meccs fordulópontját a mezőkövesdi Tóth Bence kiállítása jelentette – legalábbis papíron – a 45. percben. A második félidőben még emberhátrányban is a vendégek szereztek vezetést Góhér Gergő találatával, és sokáig úgy tűnt, marad is az óriási meglepetés. De a 76. percben a debreceni Ferenczi János egalizált. A 93. percben viszont jött az utolsó nagy csavar, és Hudák Dávid góljával 10 emberrel is megnyerte a meccset a Mezőkövesd. Ez óriási blama az ismét Herczeg András által vezetett DVSC számára.

Eredmény, NB I, 1. forduló DVSC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 2017. júlis 15., 18. óra. Debrecen, Nagyerdei Stadion Játékvezető: Pintér Csaba