Tizedannyiból jutottak fel az NB I-be, mint a Puskás Akadémia

Tele volt meglepetésekkel a magyar fociszezon. Elég csak arra gondolni, hogy nem a többieknél jóval több pénzből gazdálkodó Videoton vagy Ferencváros, hanem a Budapest Honvéd lett az NB I bajnoka, míg az NB II-ben a Puskás Akadémia mellett a Balmazújváros harcolta még ki a feljutást.

A Magyar Időknek nyilatkozott a klub elnöke, Tiba István, aki Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselő. Azt mondta, ők a bizonyíték rá, hogy nem kellenek ahhoz forintmilliárdok, hogy egy csapat sikeres legyen.

Durván 250 millió forintos éves költségvetéssel jutottunk fel az élvonalba. Bátran kijelenthetem, hogy az NB II pénzügyi szempontból alsó harmadába tartozó csapatai ennyiből működnek, de van olyan második vonalbeli együttes is, ahol három játékosnak ennyi az összesített bére

– mondta Tiba István, és különösen az utóbbi állítás az, ami elég erős, mégiscsak az NB II-ről beszélünk.

Hogy el tudjuk helyezni ezt a 250 millió forintot elég csak megnézni, hogy a Puskás Akadémia a 444.hu cikke szerint 2,5 milliárd forintból gazdálkodott 2016-ban, míg az élvonalból idén kiesett MTK 1,8 milliárdból, a tök utolsó Gyirmót pedig közel 800 millióból.

A klubot elsősorban az önkormányzat, no meg a gyógyfürdő finanszírozza, büdzsénk jelentős részét teszi ki az MLSZ-től normatív alapon, valamint a közvetítési jogok értékesítéséből befolyó pénz, és helyi magánszemélyek is támogatják a csapatot, büszke vagyok rá, hogy jómagam is