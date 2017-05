Monaco-PSG: mindkét klubnál kolbászból van a kerítés, de teljesen más utat járnak

Az AS Monaco csapata megtörte a Paris Saint-Germain hegemóniáját, így a 2011-2012-es szezon követően újfent nem a fővárosi együttes nyerte a francia bajnokságot. Tudatos építkezés, átgondolt pénzköltés. Ez a monacói siker titka.

Szerda este az AS Monaco labdarúgócsapata megnyerte a francia bajnokságot (Ligue 1), miután a 31. fordulóból elhalasztott mérkőzésen Kylian Mbappé és Valére Germain találatának köszönhetően 2-0-ra legyőzte a Saint-Étienne gárdáját, így egy körrel a vége előtt hat ponttal megelőzi az ősi rivális Paris Saint-Germain együttesét.

A hercegségbeli klub az 1999–2000-es idény óta először, történetes során nyolcadszor lett bajnok.

Megvizsgáltuk, miért tudta megelőzni Leonardo Jardim mester csapata a Franciaországban 2012 óta egyeduralkodó PSG-t.

A számok nem hazudnak

Kezdjük rögtön a két gárda piaci értékével. A mértékadó transfermarkt.de oldal a Monaco 24 fős keretét 197 millió euróra taksálja, míg a párizsiak 26 játékosa összesen 465 millió eurót ér.

Mégis a jó szakmai munka, a megfelelő játékosok megvásárlása elég volt ahhoz, hogy 2011-2012-es idény után ismét ne a fővárosi klub legyen a bajnok. Öt évvel ezelőtt nem kis meglepetésre a Montpellier ért fel a csúcsra. Az a csapat, akit két évvel korábban a Pintér Attila vezette Győr kiejtett az Európa Ligából.

Vajon mégis miért van ekkora különbség a két keret összértéke között?

A Monaco az esetek nagy többségében a Subasic – Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy – Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar – Mbappé, Falcao kezdőcsapattal között kiállni, ez a tizenegy ér összesen 151.5 millió eurót, amely a 24 fős keret majdnem 80 százalékát teszi ki.

Ezzel szemben a PSG-nél a például a 28 millió eurót érő lengyel Grzegorz Krychowiak csak 11 bajnokin játszott, pedig ő pont a vezetőedző, Unai Emery kérésére érkezett a Sevillától. De nyugodtan említhetjük még a 17 millió euróra taksált Goncalo Guedest, akinek hét Ligue 1-meccsen összesen 138 perc jutott.

Tudatosabb építkezés

A Monacónál 2011-ben decemberében nyílt meg a pénzcsap, amikor megérkezett az orosz tulajdonos, Dmitry Rybolovlev. A legutóbbi öt szezont figyelembe véve (ez tíz átigazolási időszakot jelent) az orosz elköltött 371 milliót játékosokra, míg a nagy riválisnál ez a szám 595 millió euró.

Monacóban a sikerkovács Jardim mester mellett nem más, mint a 2013 óta a sportigazgatói és az alelnöki pozíciót is betöltő Vadim Vasilyev.

2013-ban a dél-francia gárda megvette James Rodríguezt és Radamel Falcaót, akiket aztán egy évvel később tovább is adtak, igaz végleg csak James távozott a Real Madridba potom 75 millió euróért.

Vasilyev rájött, hogy nem fogják tudni tartani a versenyt a szinte minden átigazolási szezonban száz millió fölött költő párizsi tulajdonossal, Nasser Al-Khelaifival. Ezért úgy döntöttek, jöjjenek a fiatalok az akadémiáról, mint Mbappé, vagy csak olyan futballistákat vegyenek meg, akik beleillenek a szerkezetbe.

A Monaco jelenlegi kezdőcsapatából 10 érkezett a vizsgált legutóbbi öt átigazolási szezonban. Régebb óta csak a kapus, Danijel Subasic van a klubnál. De a mostani “csodacsapat” a következő együttesekből lett összevásárolva: Sidibé (Lille), Glik (Torino), Jemerson (Atlético Mineiro), Mendy (Olympique Marseille), Bernardo Silva (Benfica), Fabinho (Rio Ave), Bakayoko (Stade Rennes), Lemar (Caen), Falcao (Atlético Madrid).

Ráadásul a bevételi mérlegük sem volt rossz az utóbbi években, hiszen Anthony Martial ment a Manchester Unitedhez 60 millió euróért, Geoffrey Kondogbia az Interhez 36-ért, Layvin Kurzawa pont a PSG-hez 25-ért, de Aymen Abdennour és Yannick Ferreira-Carrasco eladásból is bejött majdnem 40 millió.

Játékos-vásárlások 20 millió euró felett az elmúlt öt évben AS Monaco: James Rodríguez (45 millió), Radamel Falcao (43), Joao Moutinho (25.), Geoffrey Kondogbia (20) PSG: Edinson Cavani (64.5 millió), Angel Di María (63), David Luiz (50), Thiago Silva (42), Lucas Moura (40), Julian Draxler (40), Gregorz Krychowiak (34), Marquinhos (31), Goncalo Guedes (30), Ezequiel Lavezzi (29), Yohan Cabaye (25), Jesé Rodríguez (25), Layvin Kurzawa (25), Zlatan Ibrahimovic (21)

Ezzel szemben a Paris-Saint Germain a 2012-2013-as szezon óta 20 millió euró fölött csak egyszer adott el játékost.

David Luiz tavaly nyáron tért vissza a Chelsea-hez 35 millióért. Őt Mamadou Sakho követi 19-el (Liverpool), majd Lucas Digne 17-el (FC Barcelona), végül pedig Yohan Cabaye 14-el (Crystal Palace).

Nem a kedvező adózás a siker kulcsa

Jogosan merülhetne fel kérdés, hogy a Monaco többek között azért ilyen sikeres-e, mert a kedvező adózási feltételek miatt könnyebben magához tudja láncolni a labdarúgókat? A kérdésre egyszerű a válasz: Nem.

A francia labdarúgóliga ugyanis a klub ezen kiskapuját zárta be azzal, hogy a 2014-2015-ös szezontól úgy döntött, a Monaco csak akkor indulhat el a Ligue 1-ben, ha francia címre jegyzi be a klubot, vagy több mint százmillió eurós kompenzációt fizet.

A Monaco természetesen fellebbezett a liga határozata ellen, de azt a párizsi legfelsőbb bíróság elutasította.

Hagyják dolgozni az edzőt!

Leonardo Jardim vezetőedző most érzi igazán, milyen az, amikor egy szakembert hagynak dolgozni, és időt adnak neki, hogy megvalósítsa az elképzeléseit. A venezuelai születésű portugál egy évnél többet sehol sem dolgozhatott, Monacóban pedig már három esztendeje az ő kezében van a karmesteri pálca, ennek pedig most egy bajnoki cím és egy Bajnokok Ligája elődöntő lett az eredménye.

Jardim korábban Beira Mar, a Braga, az Olympiakos Pireus és a Sporting gárdáinál volt vezetőedző, mielőtt Vasilyev kiszúrta magának és megszerezte.

Unai Emery nem mint egy sztárdedző érkezett Párizsba, de mindenki tudta róla, hogy kiváló mester. Véletlenül ugyanis valaki nem nyeri meg háromszor egymás után az Európa Ligát a Sevillával. Viszont benne volt a pakliban, hogy egy új futballkultúrához nehezebben fog alkalmazkodni.

2008-tól 2012-ig sikeres volt a Valenciával, de utána belevágott egy külföldi kalandba, amely nagyon rosszul sült el. Mindössze három hónapig volt az orosz Szpartak Moszkva vezetőedzője. 12 győzelem, 3 döntetlen, valamint 11 vereséget követően megköszönték a munkáját.

Közel másfél évig munkanélküli volt, majd jött a Sevilla, ahol újra fel tudta építeni magát. Jó kérdés, mi lesz az ő sorsa. A szerződése még egy évig érvényes, talán a rivális példája is mutatja a párizsiaknak, hogy érdemes időt adni a spanyolnak. Aki nem mellesleg három trófeával így is zárhatja a szezont, ugyanis a Szuperkupa mellett már a Ligakupát is elhódították, valamint a Francia Kupa fináléjában az Angers lesz az ellenfelük.

De ezekre a serlegekre sokan úgysem fognak, főleg a bajnoki ezüstérem, na meg a Barcelona elleni BL-kiesés miatt, a hazai 4-0 után.

Eredmény – Ligue 1, a 31. fordulóból elhalasztott mérkőzésen AS Monaco – Saint-Étienne 2-0 (1-0)

Gólszerző: Mbappé (19.), Germain (90+3.) Tabella (egy fordulóval a bajnokság vége előtt): 1. Monaco 37 29 5 3 104–29 +75 92

2. Paris SG 37 27 5 5 82–26 +56 86

3. Nice 37 22 11 4 60–33 +27 77

4. Lyon 36 20 3 13 74–45 +29 63

5. Marseille 37 16 11 10 56–41 +15 59

6. Bordeaux 37 15 13 9 52–42 +10 58

7. Nantes 37 14 9 14 40–51 –11 51

8. Saint-Étienne 37 12 14 11 40–39 +1 50

9. Rennes 37 12 14 11 34–39 –5 50

10. Guingamp 37 13 8 16 45–53 –8 47

11. Toulouse 37 10 13 14 37–41 –4 43

12. Lille 37 12 7 18 37–47 –10 43

13. Angers 37 12 7 18 38–49 –11 43

14. Metz 37 11 10 16 39–71 –32 43

15. Montpellier 37 10 9 18 48–64 –16 39

16. Dijon 37 8 12 17 46–58 –12 36

17. Caen 37 10 6 21 35–64 –29 36

18. Lorient 37 10 5 22 43–69 –26 35

19. Bastia 36 8 10 18 29–53 –24 34

20. Nancy 37 8 8 21 26–51 –25 32