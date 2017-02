Robert Lewandowski hat éve verehetetlen

Sorozatban hatodik alkalommal választották Robert Lewandowskit a legjobb lengyel futballistának. A 28 éves támadó Twitterén azt írta:

As always, this title means a lot to me – Footballer of the year 2016 in Poland! 🏆 @PilkaNozna_pl pic.twitter.com/ubxdovHSIt

— Robert Lewandowski (@lewy_official) 2017. február 6.