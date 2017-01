Giroud sarokkal szerzett felsőléces csodagólt – videó

A Premier League 19. fordulójában az Arsenal a Crystal Palace csapatát fogadta január elsején a 200. Emiratesben rendezett bajnokin.

Olivier Giroud 17. percben szerzett gólját sokáig mutogatják majd, gyönyörű mozdulattal sarkazott a kapuba a francia csatár.

A 30 éves játékos kezdőként hétszer köszönt be utóbbi négy meccsén a Premier League-ben.

Olivier Giroud’s last 4 Premier League starts for Arsenal:

⚽️

⚽️

⚽️⚽️⚽️

⚽️

That scorpion kick the pick of the lot. pic.twitter.com/eRgTSO03uZ

— Squawka Football (@Squawka) 2017. január 1.