Babosék az olimpiai bajnok párost kiejtve jutottak döntőbe

Babos Tímea a cseh Andrea Hlaváckovával az oldalán bejutott a döntőbe a pekingi kemény pályás tenisztorna párosversenyében. Ez lesz a duó idei ötödik döntője, és most visszavághatnak madridi legyőzőiknek.

Babosék ellenfele a pekingi elődöntőben a tavaly olimpiai bajnoki címet szerző Jekatyerina Makarova, Jelena Vesznyina orosz duó volt. Az első szettben a magyar, cseh páros már 4:1-re is vezetett, de 5:5-nél Vesznyináék utolérték őket. Végül mégis Babosék örülhettek, aki egy nullára nyert brékkel húzták be 7:5-re az első felvonást.

A másodikban hiába hárított több játszmalabdát is Babosék kettőse, a rövidítés az oroszoké lett, így jöhetett a döntő tie-break. Amelyben a magyar, cseh duó 9-6-ra is vezetett, és bár az első két meccslabdát még hárította az ellenfél, a harmadikat már sikerült pontra váltani, ezzel pedig összejött a döntő.

“Szerintem ez volt az idei szezonunk egyik, ha nem a legjobb mérkőzése! Nagyon örülök ennek! Azt hiszem, még soha, senkivel nem győztem a Makarova, Vesznyina kettős ellen. Boldog vagyok!

Úgy érzem, kifejezetten jól játszottam. Pénteken rengeteg időt és energiát szántam arra az edzésen, hogy még jobban megérezzem a pályát és a labdát. Ez pedig az elődöntőben meg is látszott. Ez is örömmel tölt el. Nyilván nagyon-nagyon jó páros volt az ellenfelünk, rengeteg elképesztő eredménnyel. Ez egy nagy győzelem a pályafutásom során! Ez szintén azt mutatja, hogy akár Szingapúrban, a WTA-vébén is bármi megtörténhet. Örülök, hogy most hétről hétre sikerül jól játszanom. Ez a legfontosabb! Várom a vasárnapi döntőt, aztán a hongkongi egyéni versenyt” – nyilatkozta Babos a honlapján.

A fináléban az a Csan Jung-dzsan és Martina Hingis lesz Babosék ellenfele, akik idén 6:4, 6:3-ra nyertek ellenük a madridi verseny döntőjében. Most itt az alkalom a visszavágásra!