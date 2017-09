Veszélyes pályára hajt a magyar kamionos

Az inkább peches cseh hétvége után egy régi-régi Forma-1-es pályára látogat el Kiss Norbert a kamionos Eb mezőnyével.

Nem rendeztek itt már jó ideje F1-es futamot, és ennek bizony az is az oka, hogy gyakoriak a versenybalesetek ezen a pályán.

Alig pár évvel ezelőtt Kiss Norbert egykori csapattársa, Major Benedek egy rajtbaleset formájában tapasztalhatta ezt meg, de a leghírhedtebb példa Gilles Villeneuve tragédiája még 1982-ből:

Maximális tiszteletet követel ez a pálya, és tudja ezt a 32 éves magyar pilóta is:

Zolder egy igazán klasszikus, izgalmas pálya. Nagyon rizikós versenyautóval is, hát még kamionnal. Nagyon szűk a pálya, még a rajt-cél egyenes is, itt nem lehet lazítani, folyamatosan figyelni kell. Talán elmondható az, hogy a legveszélyesebb helyszín a versenynaptárban.

A Tankpool24 legénysége is óvatosan indul neki az előttük álló versenyhétvégének, még a csapat technikai igazgatója, Kiss versenymérnöke, Stefan Honens is kemény hétvégére számít, különösen a fékekre vár komoly igénybevétel. Ahogy a magyar Európa-bajnok fogalmaz:

Tavaly komoly nehézségekbe ütköztünk itt, volt egy kiesésem is. A futamgyőzelem csodaszámba menne most, mivel a pálya karakterisztikája nem fekszik nekünk. Sok sikán és egyenes váltja egymást, és a kigyorsításunkon még sokat kell javítani. Ennek ellenére, ha össze tudunk rakni az időmérőkön egy-egy jó kört, a dobogó nem lesz elérhetetlen. Haladunk tovább előre, és Belgiumban az a célunk, hogy annak ellenére, hogy a Mercedesnek nem fekszik ez a pálya, a lehető legtöbb pontot elhozzuk, és ha lehet, akkor Jochen Hahn és Steffi Halm elé keveredjek a versenypályán és a pontversenyben is.