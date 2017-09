Ivkovics: Ez igazi csapatmunka volt

Közös sikerként értékelte Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány, hogy a magyar férfi kosárlabda-válogatott remekül helytállt az olimpiai ezüstérmes Szerbia ellen vasárnap az Európa-bajnokság isztambuli nyolcaddöntőjében.

A kapitányt nem lepte meg a vártnál szorosabb meccs, mert

tudtuk, hogy otthon mindenki minket néz, emellett azok, akikről többen megkérdezték, hogy miért vannak itt, most bebizonyították, hogy tudnak segíteni. Ha Perl Zoli nulla pontot dob, az én játékosom, ha húszat, akkor is az enyém. Itt a válogatottban többet játszott, mint a klubmeccseken, ezzel együtt őt sem szeretném kiemelni, mert ez mindenekelőtt igazi csapatmunka volt.

Perl 22 ponttal a mezőny legeredményesebbje volt a komoly erőket felvonultató Szerbia ellen.

Keller Ákos az esélyek megoszlásával magyarázta a nyolcaddöntő hangulatát:

Nekik volt veszítenivalójuk, nekünk nem. Nyugodtan, felszabadultan játszhattunk, ennek köszönhető, hogy ilyen jó meccs lett, no meg persze annak, hogy Zozó (Perl) bedobott mindent, ahogy a spanyolok ellen is. Látszott, hogy Ádira (Hanga) és Vojára (Vojvoda) nagyon készültek, náluk nem is igen volt a labda, nekünk kellett többnyire három-háromban lejátszani a meccset.

A 208 centis kosaras a 14 centivel magasabb Marjanovicról kifejtette, az Adria Ligában is csak egyszer tudta kevés ponton tartani a szerb óriást:

A többi mérkőzésen mindig agyonvert minket, örülök, hogy most nem jutott igazán messzire. Amikor többször is négy pontra feljöttünk, természetesen megfordult a fejünkben, hogy van keresnivalónk, jó lett volna nyerni, de a realitás az, hogy ők jobbak. Most a héten pihenni szeretnék, aztán lassan elkezdődik a bajnokság.

Ferencz Csaba még a meccs hatása alatt úgy vélekedett, nehéz lesz elszakadni a többiektől, mert nagyon a szívéhez nőtt a válogatott.

A csapatkapitány Hanga Ádám kissé csalódottan kezdte értékelését:

Sajnálom, hogy kihagytuk a dobásokat, nekem is voltak kihagyott ziccereim, nem tudom, miért. Ezzel együtt örülnünk kell, hogy van egy Perl Zolink, aki fantasztikus volt ma, illetve hogy jó meccset játszottunk a szerbekkel. Büszke vagyok a srácokra, olyat hajtottunk végre, amit már nagyon régen senki.

A találkozó legjobbja, a 22 pontos Perl Zoltán (a fenti képen) közölte, eleve úgy lépett pályára, hogy mindent ki fog adni magából:

Bíztam benne, hogy meglehet a mérkőzés, és sokszor voltunk 7-8 ponton, kiváló csapatteljesítményt mutattunk be, nem voltunk rosszabbak a szerbeknél. Lehetett érezni, hogy Vojára és Ádámra készült az ellenfél, róluk nem is igen segítettek le, így nekünk több hely nyílt. Feldobott, hogy a negyeddöntőért játszhatunk, az elején pár betörésnél jó ritmust fogtam, a társaim is megtaláltak, örülök, hogy ilyen jól ment a játék. Ennél már csak annak örülök jobban, hogy csapatként tudtunk helytállni.

A nyáron két év olaszországi légióskodás után Szombathelyre visszaigazolt kosaras kijelentette, csodálatos másfél héten van túl, és reméli, hogy nem kell sokat várnia a következő Eb-jére.

A magyar válogatott tíz nap alatt hat mérkőzést vívott a kontinenstornán, ezekből kettőt megnyert, négyet pedig elvesztett. A vasárnapi nyolcaddöntőben 86-78-ra kapott ki Szerbiától.