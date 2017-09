Nadal Agassi mellé ért

A világelső Rafael Nadal mindössze öt játékot veszített a 19 éves orosz Andrej Rubljov ellen, és a legjobb négy közé jutott a US Openen.

A spanyol klasszis győzelméhez mindössze 97 perc kellett. Ez volt a 224. nyertes meccse Grand Slam-tornán, amivel beérte az örökrangsor negyedik helyén álló Andre Agassit.

Point of the match?@RafaelNadal puts his power game on display vs. Rublev#usopen pic.twitter.com/QaLPhVn9U1

— US Open Tennis (@usopen) 2017. szeptember 6.