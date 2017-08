Dovizioso élre állt a MotoGP-ben

Andrea Dovizioso győzött a MotoGP Brit Nagydíján, és összetettben is átvette a vezetést. A Ducati olasz pilótája – negyedszer nyert a szezonban – után a spanyol Maverick Vinalest, illetve a győztes honfitársát, Valentino Rossit intették le.

A MotoGP-ben címvédő spanyol Marc Márquez motorhiba miatt a verseny felénél kiesett, így összetettben az élről visszacsúszott a második helyre.

Dovi később azt mondta, bebizonyították mindenkinek, hogy képesek harcolni a bajnokságért:

“We showed everybody that we have the chance to fight for the championship!” – @AndreaDovizioso 👊 pic.twitter.com/3PVmgbsioI

— MotoGP™🏁🇬🇧 (@MotoGP) 2017. augusztus 27.