Akinek a futását még Usain Bolt is tátott szájjal nézte

Nem Wayde van Niekerk lesz a következő Usain Bolt. De csak a visszafogottsága miatt, a következő években viszont ő lesz az aktuális sztársprinter.

Usain Bolt egy zseni. Nem hiszem, hogy Muhammad Alin kívül bárki ekkora hatással lett volna a sportra

– ezt mondta a londoni világbajnokság előtt Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) elnöke a BBC-nek.

Ahogy a 2008-as olimpia óta minden atlétikai világverseny, így a 2017-es vébé is a jamaicai sprinterről szól. Csakhogy most már a búcsúról is, ez az utolsó versenye, 30 évesen úgy döntött, hogy befejezi. Nyolc olimpiai bajnoki cím (egyet elvettek a jamaicai váltótól, azért nem kilenc), 11 világbajnoki cím (és még futni fog a 4×100-as váltóban), két vb-ezüst és egy bronz után, utóbbit pont most nyerte 100-on.

Ahogy közeledik a világbajnokság vége, egyre erősebben lengi körbe az atlétikát a kérdés: ki lesz a következő Usain Bolt? Ki fogja betölteni azt az űrt, amit az ő visszavonulása okoz?

Rávághatnánk, hogy senki, de talán a dél-afrikai Wayde van Niekerknek sikerülhet.

Egy másik dél-afrikai sportsztori Luvo Manyonga kis híján eldobta magától az életét. Most már olimpiai ezüstérmes és világbajnok.

A 25 éves, fokvárosi futó nem új fiú a szakmában, négy éve már ott van a legjobbak között, az igazán nagy sikert pedig tavaly, a riói olimpián érte el, amikor megnyerte a 400 méteres versenyt. 43.03-as világcsúccsal ráadásul, és mivel pont úgy jött ki menetrend, az egész világ láthatta, hogy az éppen bemelegítő Usain Bolt is tátott szájjal nézi a dél-afrikai futását.

Usain Bolt és Yohan Blake is alig hitt a szemének Rióban:

Már csak ezért is előszeretettel hasonlítják össze kettejüket, pedig az igazat megvallva egyetlen közös pont van csak bennük: az, ahogyan elverik a mezőnyt. Bolt 100-on és 200-on volt egyeduralkodó, van Niekerk pedig 200-on és 400-on tarol. Van már három világbajnoki érme: 2015-ben a 400-at nyerte meg, most, Londonban pedig megvédte vb-címét és a célba pont úgy futott be, ahogy Bolt szokott, kiengedve, de így is jóval a többiek előtt. A 200-as fináléra tartalékolt egyébként, de nem jött össze a duplázás, meglepetésre kikapott. Azért szépen csillog az ezüst is, mindössze kétszázaddal maradt el a török Ramil Guliyevtől.

A 400-as vb-döntő:

És közben a királyszámban, 100-on is bontogatja a szárnyait, ő az első a világon, aki a 100-at 10, a 200-at 20, a 400-at pedig 44 másodpercen belül futotta le.

Már úgy is harangozták be Londonban, mint az atlétika új világsztárja, a pályán kívül ugyanakkor nem hasonlít a két versenyző, ezért is sántít kicsit a nagy összehasonlítgatás. Persze ebből is látszik, mennyire akar a közvélemény egy új Boltot.

Usain Bolt hatalmas figura, nem csak a pályán, mindig is kapható volt egy kis mókára. 2012-ben, a 100-on nyert arany után például a svéd női kézisekkel ünnepelt, nyilatkozatai élményszámba mennek, Instagramja tele van partifotókkal és a nagy tét ellenére is mindig elképesztően laza tudott maradni. Ezzel szemben van Niekerk egy csendes, visszahúzódó fiú, nem tűnik olyannak, akit vonzana a nagy felhajtás. Ő csak lefutja a maga adagját, röviden nyilatkozik, aztán éli tovább az életét, amúgy meg marketinget tanul a bloemfonteini egyetemen.

Ha már Coe Muhammad Alival vont párhuzamot, akkor maradjunk mi is ennél: a legendás ökölvívó és Bolt is messze túlmutatnak a sporton, ikonok a pályán kívül és belül egyaránt. Ilyen sportolók pedig tényleg nem teremnek minden bokorban, sokszor évtizedeket kell várni, mire jön egy újabb. Jól látszik, hogy van Niekerk nem ilyen kaliber. Ugyanakkor egy klasszis atléta, és piszok mázlisták vagyunk, hogy még jó pár évig nézhetjük őt versenyezni.