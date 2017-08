Bolt kikapott az utolsó vb-jén

Justin Gatlin a világbajnok, a szintén amerikai Christopher Coleman a második. Bolt a harmadik.

Gatlin 9.92-t futott, Coleman 9.94-et, Bolt 9.95-öt. Nagyon lassan kezdett, rosszul rajtolt, és hiába robbantott a végén, már nem tudta behozni a lemaradását.

Justin Gatlin beats Usain Bolt in Bolt's final 100m race. #IAAFWorlds pic.twitter.com/tVy4mAsZol — NBC Olympics (@NBCOlympics) August 5, 2017

A világcsúcs azonban Bolté, azt a 2009-es berlini vb-n futotta, 9.58 mp. Nyolcszoros olimpiai bajnok, tizenegyszeres világbajnok (háromszor nyert 100-on),

legenda, de nem verhetetlen.

Azonban mégis őt ünnepli mindenki, Gatlint ráadásul ki is fütyülték, mert korábban kétszer is eltiltották doppingolás miatt. A 35 éves Gatlin az előző vb-n és a tavalyi olimpián is második volt Bolt mögött, most először csendre intette a közönséget a célban, majd térdre borult Bolt előtt, úgy köszöntötte őt.

Justin Gatlin & Christian Coleman take 1st & 2nd beating Usain Bolt in his final 100m race…he came 3rd. Still bows out a legend #GOAT pic.twitter.com/RGGAPeeV7F — Emma Adu-Gyamfi (@iam_adugyamfi) August 5, 2017

Ez volt Bolt első veresége vb vagy olimpia döntőjében. A 2011-es világbajnokságon sem nyert, de akkor rossz rajtja miatt kizárták, a 100 méteres klasszikus távon végül háromszoros világbajnokként zárja pályafutását.

A 100 és 200 méteren, valamint a jamaicai 4×100-as váltóval is világcsúcstartó Bolt a brit fővárosban búcsúzik a versenyzéstől, utolsó futására várhatóan jövő szombaton, a sprintváltó döntőjében kerül sor.

Usain Bolt is beaten for the first time in a 100m final at Olympics/Worlds … in his last race 😲 #London2017 pic.twitter.com/NFvholIUZO — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 5, 2017

Az elődöntőben jól rajtol, de egy századdal kikapott (9.98 mp) az amerikai Christian Colemantől (9.97 mp), akivel szinte egyszerre értek a célba. Mindketten automatikusan a döntőbe jutottak.

Az elődöntős mezőnyből mindössze ők ketten kerültek 10 másodperc alá, az első futamot a dél-afrikai Akani Simbine nyerte 10.05-tel, a másodikat pedig a jamaicai Yohan Blake 10.04-gyel. Az amerikai Justin Gatlin (10.09) is bejutott a fináléban.

A pénteki előfutam előtt szokásához híven ideges volt, a rajta sem volt tökéletes, de aztán könnyed futással győzött, 10.07-el. Az utolsó vb-je előtt úgy nyilatkozott a 30 éves, 100 és 200 méteren, valamint a jamaicai váltóval 4×100 méteren is világcsúcstartó vágtázó, hogy a mindössze 15 évesen hazai pályán megnyert junior világbajnoki címére a legbüszkébb, míg legnagyszerűbb futásának a 2008-as pekingi olimpia 200 méteres döntőjét tartja, melyben megdöntötte Michael Johnson világcsúcsát (19.32-ről 19.30 másodpercre).

Kiemelt kép: Jewel Samad / AFP / Getty Images Hungary