Majdnem elejtette gyerekét, hogy elkapja a labdát – videó

Nem fogja megkapni az év apukája címet az a férfi, aki kisgyermekével karjaiban próbálta meg elkapni a New York Mets – Los Angeles Dodgers mérkőzésen a labdát. A Dodgers már vezetett az izgalmas pillanatban, amikor a Mets-drukker bal kézzel szinte vetődött a labdáért, miközben a gyerek a jobb kezéből csaknem kibukfencezett.

Szerencsére a férfi mellett ült a felesége, aki azonnal lecsapott a gyerekre és szorosan magához ölelte, az eset után látványosan korholta a férjét, amiért ilyen hülyeség miatt sodorta veszélybe gyermeküket.

ICYMI from @SNYtv last night: Met fan in LA catches foul ball, almost loses baby, wife may have made him walk home pic.twitter.com/zBh5Dki4yD

— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 2017. június 23.