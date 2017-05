KO-val lett újra bajnok a Sopron

Megszerezte 11. bajnoki címét az UNIQA Sopron női kosárlabdacsapata, amely az NB I döntőjének negyedik mérkőzésén 82-56-ra legyőzte a Szekszárdot, így 3-1-re megnyerte a párharcot.

A sorozatban harmadik trófeájukat begyűjtő soproniak csütörtökön már a nyitónegyedben nyolcpontos előnyre tettek szert, melyet a félidőig kilencre növeltek. Az alapszakaszgyőztes vendégek az utolsó játékrészig tartották magukat, akkorra azonban elfáradtak, és már nem tudtak visszakapaszkodni.

A találkozó legjobbja a hazaiak szerb légiósa, a 19 pontos Aleksandra Crvendakic lett.

Sterbenz László, a soproniak mestere először a finálé magas színvonaláról beszélt:

Extra döntő volt, mindenki jól érezte magát Sopronban és Szekszárdon is. Ahogy mondani szokták, a sikernek száz apja van, és most köszönet jár mind a száznak. Jó csapatunk volt, és megérdemelten nyertünk még egy meglehetősen kiegyenlített mezőnyben is.