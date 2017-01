Bemutatjuk Hosszú Katinka új partnerét, aki Cseh Laci babérjaira tör

A kaposvári Dudás Dániel az első fecske. Ő az, aki idén immár bevallottan együtt készül háromszoros olimpiai bajnokunkkal. Lehet, hogy ő lesz az új vegyesúszókirály?

Hosszú Katinka alighogy az új esztendő első napján, vasárnap hazatért Amerikából, hétfőn délután már edzett egy jót. Azt írtuk, rajta kívül mást is megviselt a gyakorlás, mégpedig a kaposvári Dudás Dánielt, aki az úszónővel tempózott.

Kérdés persze, ki ez a láthatóan hulla fáradt ifjú titán, és mit keres egy képen a háromszoros olimpiai bajnoknővel?

Amit tudni lehet erről az eddig relatív ismeretlen, de a Facebook-poszt miatt rögvest országosan ismertté vált 22 éves úszóról, hogy 2013-ban, 19 évesen 1500-on nyerte Kaposvár első országos bajnoki címét a rövidpályás ob-n, amiért a város ki is tüntette.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója eztán decemberben részt vehetett a dániai rövidpályás Európa-bajnokságon. Két számban is rajthoz állt, de különösebb eredményt nem ért el, ahogy a 2014-es rövidpályás világbajnokságon 1500 méteres gyorson sem.

De azt is látni ám, hogy 2015-ben 50 méteres medencében már 200 vegyesen lett második az ob-n Cseh Laci mögött 2:01,95-tel. Ha ez nem is világraszóló eredmény (a világcsúcsot Ryan Lochte tartja 2011 óta 1:54,00-val), az azért kiderül róla, hogy a vegyeshez is van érzéke. És Shane Tusup logikáját követve tudjuk, a világkupa-sorozatban abban van a nagyobb pénzügyi potenciál, illetve immár edzéselméleti gyakorlati tapasztalat, ergo fejlődési lehetőség.

Másképp, van tartalék, van potenciál, van honnan hová eljuttatni a versenyzőt.

A 24.hu úgy tudja, Dudás Dániel Budapestre költözik. Bár szóba került, hogy Hosszú Katinka 2016-ban alapított egyesületének, az Iron Aquaticsnek ő lesz a második felnőtt úszója, de szerződés köti eddigi klubjához. A kaposváriak ragaszkodnak hozzá, nem engedik meg az átigazolást.

A történet olyan magyaros öszvérmegoldás; Shane Tusup írja elő Dániel edzéstervét, együtt edzhet Hosszú Katinkával, az Iron Aquatics vízfelületét használja, de az eredményeket és az utána járó állami támogatást továbbra is Kaposvárnak hozza.

Maga az úszó a kapos.hu oldalnak beismerte, valóban nem csak egyszeri alkalomról szólt ez a hétfői edzés:

Nem csak egyszeri alkalomról van szó, lesz folytatása is a dolognak. Sokat szeretnék tanulni Katinkától, amire minden esélyem megvan, hiszen a világ egyik legsikeresebb úszójáról beszélünk.

Ez utóbbi állítás kétséget kizáróan így van. A kérdés már csak az, vajon sikerül-e Dánielnek alkalmazkodnia a merőben új, számára egészen biztosan szokatlan edzésmódszerekhez, intenzitáshoz? Vajon kibírja-e azt a feszített, minden percében előre megtervezett munka-, pihenés-, táplálkozásrendet, életritmust, amit Shane Tusup előír számára?

Ha a feltett kérdésekre igen lesz a válasz, úgy még az is előfordulhat, jövő ilyenkor már Dudás Dánielnek hívják az új magyar vegyesúszókirályt.