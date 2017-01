Döbbenet: Soros György és Gyurcsány állhat a tiszai jégtorlódás mögött?

Amikor elsőre megnéztük a Magyar Távirati Iroda képeit, magunk sem gondoltuk volna, hogy milyen oknyomozás veszi kezdetét. Egyszerű (ám csodaszép) fotográfiák dicsekednek arról, milyen gyönyörű is a magyar táj, még így, télvíz idején is. De hoppsza, apró jelekből mégis észre lehet venni, a sorosgyörgyi-gyurcsányi ármánykodás itt is testet ölt (és akkor még nem beszéltünk Vona Gáborról, dehát ő egy követ fú Gyurcsánnyal).

Az ember elsőre megnézi ezeket a szép képeket, és semmi gyanús nem látszik rajtuk. Feltorlódott a tiszai jég Szolnoknál, ami rosszabb esetben árvizet is okozhat, tehát hazánkra törhet. Már ez gyanús lehet, tudjuk, ki szokott hazánkra törni, de ha az ember jobban megfigyeli a jégtáblákat, látszik rajtuk az amerikaivá lett magyar milliárdos arca. Nézzék csak meg a cikkcím körüli fotót! Ugye, milyen sokkoló?

MTI Fotó: Bugány János

Jég ennyire nem áll össze magától, csak ha Soros György a kötőanyag. Ezt minden iskolás tudja, ehhez nem szükséges a Tanítanék Mozgalom Kossuth téri bohóckodása sem. Az meg már tiszta sor, hogy ahol ott van a sorosi ármány és tenyérdörzsölés gúnyos mosollyal, ott megjelenik a luxusbaloldal is, az élen Gyurcsány Ferenccel, aki nem átallotta lezülleszteni és a Nemzetközi (!) Valutaalap karvalykarmai közé lökni Hazánkat. Ez a babakocsit toló magyar anya nem is sejti, milyen veszélyben van a sorosi jégtáblák és gyurcsányi ravaszság között.



MTI Fotó: Bugány János

A magyar mérnöki finesz csúcsa, a Tiszavirág híd Szolnokon. De nézzük csak meg jobban, vörös az ég alja, vörösek a felhők, Gyurcsány a magyar vidéket se hagyja nyugodni. Tehát még egyszer: felül Gyurcsány, alul Soros. Úgy tudjuk, a szolnokiak is tisztában vannak a veszéllyel, reményeik szerint ha baj lesz a jégtáblákkal, igazi polgári értelemben vett robbantással ütnek rést a jégdugón a honvédek. Persze köd még így is lehet.

Azt említettük, hogy Vona Gábor meg mihez vonzódik? Na mindegy is.