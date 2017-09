Külföldi mintára évente cserélhetjük a telefont a Telekomnál

Külföldi mintára megvalósította Magyarországon is a Telekom, hogy az előfizetéses ügyfeleik akár évente a legújabb okostelefonra válthatnak, ha erre van igényük.

Első körben ez a lehetőség csak az Apple mobilokra vonatkozik, ezt az iPhone 8 és 8 Plus, illetve az Apple Watch Series 3 okosóra pénteki boltokba kerülésével együtt jelentették be. Az új iPhone 8 és 8 Plus kártyafüggetlenül lesz megvásárolható.

A “Legyen évente új iPhone-od!” programban szeptember 29-től a Mobil Korlátlan + Net Korlátlan díjcsomag-kombinációra vállalt 2 éves hűséggel a részletre megvásárolt iPhone készülékek cseréje is lehetővé válik, legkorábban a szerződéskötéstől számított 1 év múlva.

Minden, a szolgáltatónál kapható iPhone-ra vonatkozik az ajánlat.

A feltételek a következőek:

az előfizetésre és a díjcsomag-kombinációra vállalt 2 éves hűségszerződés aláírása

aláírása legkorábban a vásárlástól számított 1 év múlva dönthetnek arról, hogy meglévő iPhone készülékük helyett újat választanak

dönthetnek arról, hogy meglévő iPhone készülékük helyett újat választanak a kínálatban akkor elérhető legnagyobb díjcsomag-kombinációval , az arra vállalt 2 éves hűséggel ,

, az arra vállalt , amennyiben a korábbi hűségszerződés megkötésekor vásárolt készüléküket megfelelő állapotban leadják a Telekom részére.

a Telekom részére. Az iPhone csere lehetőségével az egy évet követően a hűségidő lejártáig bármikor lehet élni.

A meglévő iPhone megfelelő állapotban történő leadásával az addigi hűség lezárul, a fennmaradó részleteket és a hűségidő lejárta előtti váltás miatt ilyen esetben esedékes kötbért sem kell kifizetni.

A készülékcsere után 2 éves hűségszerződés aláírása esetén ismét csak a díjcsomag kombináció havi díját és az újonnan vásárolt iPhone részleteit kell fizetni.

További részletek a Telekom oldalán.

(Kiemelt fotó: George Frey/Getty Images/AFP)