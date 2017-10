Kódolatlanul indulnak az új Sony-csatornák

Október 3-tól, holnaptól az AXN Black és White csatornák helyén már a Sony Max és a Sony Movie Channel nevű tévécsatornákat találják a UPC Direct műholdas szolgáltatásának előfizetői a 49 és 50-es csatornahelyeken. Az új csatornák a Plus HD TV csomagban lesznek elérhetők.

Az új csatornák a bevezetésre tekintettel kódolatlanul indulnak, így október 3-tól november 5-ig a UPC Direct Light TV, Medium TV és Medium HD TV csomaggal rendelkező ügyfelei ingyen nézhetik a két prémiumcsatornát.

A Sony Max az AXN White helyére kerül a 49-es csatornán, míg a Sony Movie az AXN Black helyére az 50-es csatornán.

Idén augusztusban jelentette be a Sony Pictures Television Networks (SPTN), hogy a régióban elsőként Magyarországon elindítja a Sony Movie Channel és a Sony Max csatornákat. Az új tévécsatornák egyébként az Invitelnél is elérhetők lesznek a holnapi induláskor.

A Sony Maxon lesz látható például a Szex és New York első évada, illetve az Anyaság túlsúlyban első évada, valamint A Rólunk szól és a Szeretők, a Will és Grace, és visszatérnek a Jóbarátok is. Itt vetítik majd a Ne bízz a 23-asban lakó p-ában! című sitcomot , valamint A bosszú című nemzetközi sorozatot. Saját gyártásként itt debütál majd a Stíluspárbaj Lakatos Márkkal második évada, de az Exek az édenben, az Ádám keresi Évát és a Lakástalkshow is itt kerül majd képernyőre.

A Sony Movie Channelen pedig olyan filmek lesznek láthatók mint a Men in Black – Sötét zsaruk, a Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk? és a Jumanji.

A UPC Direct előfizetői a kódolatlan hónapban sok egyéb film mellett megnézhetik a Gladiátort, az Éjjeli féreg és Kecskebűvölő című filmeket, illetve a Hannibál című sorozatot és a Damien: A Sátán kegyeltje című horrorsorozat is.

