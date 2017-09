Új műsort kap Sebestyén Balázs

Az RTL Magyarország bejelentette, hogy Magyarországon elsőként az RTL Klubon lesz látható A Fal (The Wall) című népszerű amerikai vetélkedő magyar adaptációja, melynek műsorvezetője Sebestyén Balázs lesz.

Az RTL felidézte: az új vetélkedő az Egyesült Államokban, Franciaországban, Spanyolországban és Németországban már nagy sikert aratott, a tévétársaság egyenesen a világ legnépszerűbb vetélkedőjeként emlegeti a műsort.

A Fal az utóbbi évek egyik legérdekesebb vadonatúj game-show formátuma. Izgalmas, tele van feszültséggel és érzelmekkel. Nagyon örülök, hogy az RTL Klub mutathatja be ezt a műsort a magyar piacon, és biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező években fontos szerepet fog játszani a csatorna műsorrendjében

– hangsúlyozta a formátum megvásárlását követően Kolosi Péter programigazgató, vezérigazgató-helyettes.

A játékban kétfős csapatok lesznek, a csapatok pedig akár 100 millió forinttal is gazdagabbak lehetnek, de ezért cserébe nem csak helyes válaszokat kell tudni, ugyanis szerencse és jól működő stratégia is kell ahhoz, hogy a csapatok megküzdjenek a 14 méter magas fallal, ugyanis A Fal útvesztőjében labdák is nekiindulnak.

Azt egyelőre nem közölték, pontosan mikor lesz látható először az új műsor, de már most várják elsősorban párok, testvérek, valamint szülők és (18 év feletti) gyermekeik jelentkezését.

Sebestyén Balázs néhány kulisszatitkot is megosztott a műsor kapcsán az RTL weboldalán:

A Fal jelenleg az amerikai NBC-n, Franciaországban a TF1-en, Németországban az RTL-en, Spanyolországban a Telecinco-n fut. Kanada francia nyelvű részén a Quebecor Content nemrég vásárolta meg a formátumot.

A műsor gyártója és producere LeBron James, a legendás NBA játékos, és Maverick Carter (SpringHill Entertainment), valamint Andrew Glassman (Glassman Media), együttműködésben a Universal Television Alternative Studióval. A műsor terjesztője az Endemol Shine Group.

Megújul az RTL Klub Ezt Vidus Gabriella vezérigazgató a tévétársaság 20. születésnapja alkalmából megrendezett tegnap esti nagyszabású ünnepségen jelentette be.